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Єврокомісія проведе перевірку китайських автовиробників: у чому їх підозрюють

Фото: Єврокомісія перевірить китайських автовиробників (byd.com)
Автор: Константин Широкун

Слідчі Єврокомісії проведуть перевірки китайських автовиробників у рамках розслідування, пов'язаного з доцільністю запровадження карних мит проти китайського автопрому для захисту європейських виробників електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що інспектори відвідають заводи BYD, Geely та SAIC, при цьому представники Євросоюзу не перевірятимуть заводи та фабрики некитайських брендів.

Розслідування, розпочате у жовтні минулого року, має тривати близько 13 місяців. Воно має визначити, чи отримують дешевші електромобілі китайського виробництва несправедливу вигоду від державних субсидій у країнах ЄС.

"Комісія відібрала репрезентативну вибірку виробників із Китаю та ЄС, які вже відповіли на анкети. Комісія проведе перевірочні візити у січні-лютому 2024 року", - заявив Олоф Гілл, представник Європейської комісії з торгівлі.

Відвідування проводяться для перевірочної роботи - інспекцій на місцях для перевірки відповідей автовиробників на анкети, - повідомило одне із джерел. У документах Європейської

Частка електромобілів китайського виробництва в країнах Європейського Союзу за підсумками 2023 року зросла до 8% і може досягти 15% у 2025 році, при цьому електромобілі з Китаю в середньому на 20% дешевші, ніж моделі, вироблені в ЄС.

За оцінками Китайської автомобільної асоціації, минулого року Китай випередив Японію як найбільшого у світі експортера автомобілів, поставивши до інших країн 5,26 млн автомобілів на суму близько 102 млрд доларів.

Китай завойовує світовий ринок електромобілів

В останні роки китайські автомобільні компанії нарощують експорт автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння та електромобілів на експортні ринки.

Раніше ми писали, що китайський виробник електромобілів BYD випередив Tesla з продажу в останні три місяці 2023 року, ставши новим лідером світового ринку. Незважаючи на те, що Tesla досягла рекордних продажів у четвертому кварталі.

Про причини поширення китайських автомобілів у всьому світі читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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