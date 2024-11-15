Єврокомісія прогнозує підйом економіки єврозони

Економічне зростання єврозони прискориться у 2025 та 2026 роках, а інфляція продовжить сповільнюватись. Проте існують ризики для світової торгівлі через протекціонізм США, агресивну війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Європейської комісії ( осінь 2024 року ).

"Після тривалої та широкомасштабної стагнації економіка ЄС відновила зростання у першому кварталі цього року. Як і прогнозувалося навесні, зростання було слабким, але стійким у другому та третьому кварталах на тлі подальшого послаблення інфляційного тиску", - зазначила ЄК.

Обраний президент США Дональд Трамп висунув ідею запровадження мита у розмірі 10% і більше на всі товари, що імпортуються до США, які є основним торговим партнером Європи.

"Дальше посилення протекціоністських заходів з боку торгових партнерів може чинити тиск на світову торгівлю, що негативно позначиться на дуже відкритій економіці ЄС", - заявили у Єврокомісії.

Економічні перспективи ЄС залишаються вкрай невизначеними, а ризики значною мірою зміщені у бік погіршення. "Агресивна війна Росії, що тривала, проти України і загострення конфлікту на Близькому Сході підживлюють геополітичні ризики і вразливість європейської енергетичної безпеки, що зберігається", - йдеться в повідомленні.

Прогноз зростання

Єврокомісія очікує, що економіка 20 країн, що входять до зони євро, зросте на 0,8% у 2024 році та прискориться до 1,3% у 2025 році та 1,6% у 2026 році.

Найбільша економіка Європи Німеччина після двох років скорочення виробництва у 2023 та 2024 роках, за прогнозами Єврокомісії, зросте на 0,7% у 2025 році та на 1,3% у 2026 році. % у 2025 році з 1,1% у 2024 році, а потім відновиться до 1,4% у 2026 році.

Водночас споживча інфляція, яку Європейський центральний банк хоче утримати на рівні 2% у середньостроковій перспективі, має сповільнитись до 2,1% наступного року з 2,4%, очікуваних у 2024 році, та ще більше сповільнитись до 1,9% % у 2026 році, заявила Єврокомісія.