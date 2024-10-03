Єврокомісія подає на Угорщину до суду: в чому причина

"Цей національний закон засновує "Офіс із захисту суверенітету", завданням якого є розслідування діяльності, яка, мовляв, здійснюється в інтересах іншої держави або іноземних установи, організації або фізичної особи, які, як припускається, причетні до порушення суверенітету Угорщини", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначається, обмеження, що передбачені цим національним законодавством Угорщини, стосуються також організацій, які здійснюють діяльність за закордонного фінансування і, як припускається, можуть впливати на результати виборів або на волевиявлення виборців.

У лютому 2024 року комісія надіслала Угорщині лист з офіційним повідомленням про свої занепокоєння.

Визнавши відповідь Угорщини незадовільною, у травні 2024 року комісія надіслала обґрунтований висновок, в якому повторила скарги щодо порушення цим законом законодавства ЄС.

У відповідь на цей аргументований висновок Угорщина заявила, що закон про "захист суверенітету" не порушує права ЄС, і що висловлені занепокоєння є необґрунтованими.

Після ретельної оцінки відповіді угорської влади, комісія вважає, що більшість виявлених скарг залишаються без відповіді.

Зазначається, що ці скарги стосуються кількох фундаментальних прав, закріплених у Хартії основних прав ЄС: права на повагу до приватного і сімейного життя, свободи вираження поглядів та інформації, свободи об'єднань, права на адвокатську таємницю, а також презумпції невинуватості, що передбачає право не свідчити проти себе.

Комісія також вважає, що закон порушує кілька фундаментальних свобод внутрішнього ринку, Директиву про електронну комерцію, Директиву про послуги, а також законодавство ЄС про захист даних.