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Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці

Фото: Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Європейська комісія підтвердила високий рівень імплементації Україною європейського законодавства у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії.

Зокрема в ньому зазначається, що Україна ухвалила законодавство про відновлювані джерела енергії та Національний план з енергетики та клімату.  
  
Також було створено Фонд декарбонізації для підтримки програм енергоефективності та відновлюваної енергетики, а законодавство щодо ядерної безпеки та радіаційного захисту було узгоджено з нормами "Євратому".  
  
Окрім того, компанію "Енергоатом" було перетворено на акціонерне товариство із затвердженням наглядової ради.  
  
"Попри надзвичайно складну ситуацію і всі виклики, пов’язані з війною, ми продовжуємо курс на реформи й імплементацію європейських норм і правил в роботу енергетичних ринків. Для нас це також важливе питання енергетичної безпеки", – прокоментував міністр енергетики України Герман Галущенко. 
 
Раніше Герман Галущенко провів зустріч з американською делегацією, де він наголосив на критичній важливості забезпечення безпеки атомної генерації в умовах російської агресії.

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