Єврокомісія підозрює TikTok у впливі на вибори в Румунії

Єврокомісія звернулася до TikTok із запитом на інформацію в рамках Закону про цифрові послуги (DSA). Це пов’язано з підозрою щодо можливого впливу платформи на президентські вибори в Румунії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Європейської комісії.
"На тлі поточних виборів у Румунії Комісія просить TikTok надати більше інформації про управління ризиками маніпулювання інформацією. Зокрема, Комісія просить TikTok надати детальну інформацію про те, як (соцмережа - ред.) проаналізувала і зменшила ризик неавтентичного або автоматизованого використання свого сервісу, а також ризики, що випливають з її системи рекомендованого контенту", - сказано у повідомленні.
Європейська комісія також просить надати інформацію про те, як TikTok залучає треті сторони до громадського контролю контенту і моніторингу ризиків, пов’язаних із виборчими процесами.
Платформа має надати цю інформацію до 13 грудня. Після цього ЄК вирішить, чи потрібні подальші дії.
Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада, але однозначного переможця не було, оскільки ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів. У зв'язку з цим у грудні очікується другий тур.
Водночас голова ЦВК Тоні Гребла заявив, що перший тур може бути проведено повторно, якщо Верховний суд країни ухвалить рішення про анулювання результатів голосування, яке відбулося 24 числа.
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