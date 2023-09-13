Єврокомісія не отримувала заявку на продовження заборони експорту зерна з України

Про це повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі Міріам Гарсія Феррер коментарі PAР.

Вона спростувала інформацію щодо того, що очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гагер нібито подавав пропозицію продовжити чинні обмеження.

"Я не можу підтвердити цю інформацію, тому що вона некоректна", - сказала вона.

Варто нагадати, що сьогодні у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Гагер нібито запропонував продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції.

Заборона на імпорт українського зерна

У травні Євросоюз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни. Термін дії цієї заборони мав закінчитися 15 вересня.

При цьому на початку вересня Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія та Словаччина виступили за продовження заборони на імпорт українського зерна у ці країни до кінця року.

Днями Моравецький заявив, що Польща не збирається знімати заборону щодо імпорту агропродукції з України попри рішення, яке ухвалить Брюссель.

Додамо, що Україна та більшість європейських країн проти продовження ембарго на імпорт зерна.

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