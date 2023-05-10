Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу

"Європейська комісія сьогодні започаткувала перший міжнародний тендер для спільної закупівлі газу, в рамках Енергетичної платформи ЄС. Це історична віха. Вперше ми використовуємо закупівельну потужність ЄС для підвищення нашої енергетичної безпеки та для вирішення проблеми високих цін на газ", - сказав Шефчович.

За його словами, на сьогодні близько 107 компаній зареєструвалися для участі у спільних закупівлях газу через нещодавно створений механізм AggregateEU. На перший оголошений тендер 77 європейських компаній подали заявки на загальний обсяг близько 11,6 млрд кубометрів газу.

Заявлений попит на скраплений газ (LNG) становить приблизно 2,8 млрд кубометрів, ще майже 9,6 млрд кубометрів газу, як очікується, доставлять через трубопроводи.

Шефчович запросив "усіх надійних міжнародних постачальників взяти участь та представити свої пропозиції, що слугуватимуть європейським споживачам".

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 15 травня, а постачання закупленого газу має відбутися в період із червня 2023 року до травня 2024 року.