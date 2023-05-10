UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу

Фото: Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейська комісія у середу, 10 травня, оголосила перший тендер на колективну закупівлю природного газу для потреб країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефчовича.

"Європейська комісія сьогодні започаткувала перший міжнародний тендер для спільної закупівлі газу, в рамках Енергетичної платформи ЄС. Це історична віха. Вперше ми використовуємо закупівельну потужність ЄС для підвищення нашої енергетичної безпеки та для вирішення проблеми високих цін на газ", - сказав Шефчович.

За його словами, на сьогодні близько 107 компаній зареєструвалися для участі у спільних закупівлях газу через нещодавно створений механізм AggregateEU. На перший оголошений тендер 77 європейських компаній подали заявки на загальний обсяг близько 11,6 млрд кубометрів газу.

Заявлений попит на скраплений газ (LNG) становить приблизно 2,8 млрд кубометрів, ще майже 9,6 млрд кубометрів газу, як очікується, доставлять через трубопроводи.

Шефчович запросив "усіх надійних міжнародних постачальників взяти участь та представити свої пропозиції, що слугуватимуть європейським споживачам".

Заявки на участь у тендері прийматимуть до 15 травня, а постачання закупленого газу має відбутися в період із червня 2023 року до травня 2024 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Європейський Союз розпочав процес спільних закупівель газу.

До того ж Україна також візьме участь у схемі спільного закупівлі газу країнами ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяГаз