Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка

Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего обособления (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Европейской комиссии по Украине за 2026 год, обнародованный 4 ноября в рамках Пакета расширения ЕС.

Так, о незначительном прогрессе можно сообщить на газовом рынке, где была отменена ПСО для производителей электроэнергии из газа.

"Реформы, в частности, обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины", - говорится в отчете Еврокомиссии.



В документе также отмечается, что работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей необходимо ускорить.