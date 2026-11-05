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Главная » Бизнес » Энергетика

Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка

18:13 05.11.2026 Чт
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aimg Сергей Новиков
Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка Украина должна открыть рынок газа (фото: Getty Images)
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Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего обособления (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Европейской комиссии по Украине за 2026 год, обнародованный 4 ноября в рамках Пакета расширения ЕС.

Так, о незначительном прогрессе можно сообщить на газовом рынке, где была отменена ПСО для производителей электроэнергии из газа.

"Реформы, в частности, обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины", - говорится в отчете Еврокомиссии.

В документе также отмечается, что работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей необходимо ускорить.

Экспорт газа из Украины

Ранее Украина уже сделала первый шаг в этом направлении, разрешив частным газодобывающим компаниям временный контрольируемый экспорт части собственного газа.

Механизм предусматривает ограниченные объемы и возможность остановки поставок при рисках для внутреннего рынка. В частности, в октябре 2026 года сразу 29 частных газодобывающих компаний воспользовались новым механизмом экспорта украинского газа.

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