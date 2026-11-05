Еврокомиссия ожидает от Украины дальнейшего открытия газового рынка
Еврокомиссия назвала снятие запрета на экспорт газа одним из важных шагов, которые Украина должна предпринять в рамках реформы газового рынка. Наряду с этим ЕС ожидает постепенной отмены ПСО и надлежащего обособления (анбандлинга) операторов газораспределительных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный отчет Европейской комиссии по Украине за 2026 год, обнародованный 4 ноября в рамках Пакета расширения ЕС.
Так, о незначительном прогрессе можно сообщить на газовом рынке, где была отменена ПСО для производителей электроэнергии из газа.
"Реформы, в частности, обеспечение надлежащего анбандлинга операторов газораспределительных систем, постепенная отмена ПСО и снятие запрета на экспорт природного газа, остаются важным приоритетом для Украины", - говорится в отчете Еврокомиссии.
В документе также отмечается, что работу над постепенной либерализацией энергетических рынков и созданием механизма финансирования потребностей уязвимых потребителей необходимо ускорить.
Экспорт газа из Украины
Ранее Украина уже сделала первый шаг в этом направлении, разрешив частным газодобывающим компаниям временный контрольируемый экспорт части собственного газа.
Механизм предусматривает ограниченные объемы и возможность остановки поставок при рисках для внутреннего рынка. В частности, в октябре 2026 года сразу 29 частных газодобывающих компаний воспользовались новым механизмом экспорта украинского газа.