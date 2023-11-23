Єврокомісія наразі не готова розблокувати гроші для Угорщини, - ЗМІ

Двоє єврокомісарів заявили депутатам Європарламенту, що виконавча влада ЄС все ще не готова розблокувати мільярди євро для відновлення Угорщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Зазначається, що Угорщина чекає на отримання коштів із Фонду ЄС для відновлення та стійкості в розмірі 700 млн євро, який був створений після пандемії COVID, а Європейська комісія заявляє, що кошти не будуть виділені, доки уряд Віктора Орбана не вирішить давні судові питання упередженості і верховенства права.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс привітав новий закон, ухвалений Будапештом, який має на меті усунути занепокоєння ЄС щодо незалежності судової системи, однак він зазначив, що це ще не кінець процесу і Угорщина має завершити супутні кроки імплементації.

Позиція Угорщини щодо України

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Наприклад у листі, адресованому голові Європейської ради Шарлю Мішелю, Орбан погрожує заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче перешкодити вступу країни до самого ЄС. Також він заявив, що пакет про подальші санкції проти Росії не може бути ухвалений.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан робить різкі заяви про Україну через те, що він хоче отримати певні переваги від Єврокомісії.