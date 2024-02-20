Єврокомісія хоче захистити штаб-квартиру в Брюсселі від атак дронами, - Politico

Виконавчий орган ЄС уже почав пошук компаній, які могли б надати це обладнання.

Система має захистити від атак дронами

Система буде призначена для запобігання шпигунству з боку безпілотних літальних апаратів, а також фізичних атак дронами.

"Брюссель добре відомий у дипломатичних колах як розсадник шпигунства. Надходили десятки повідомлень про людей, які працюють на іноземні держави, маскуються під чиновників, журналістів або співробітників НУО в спробі отримати особливий доступ. Війна дронів стане новим фронтом ворожих країн для нападу на серце ЄС", - пише видання.

Що за система може бути встановлена

"Несанкціоновані дрони, що літають у безпосередній близькості від важливих громадських будівель, потенційно можуть становити загрозу безпеці", - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, Єврокомісія разом з іншими зацікавленими сторонами та владою Бельгії розглядають можливі заходи щодо усунення загрози. Однак оскільки це питання безпеки, Єврокомісія не може далі коментувати заходи, які було вжито або буде вжито.

Видання зазначає, що це можуть бути камери, що виявляють безпілотні літальні апарати або електронні пристрої, що блокують роботу дронів.

Єврокомісія вже намагається захищатися від шпигунства

Єврокомісія та інші чиновники ЄС обробляють конфіденційну інформацію, і в минулому навіть на верхніх поверхах вони закривали штори або жалюзі зі страху, що дрон може фотографувати людей або документи, а також знімати секретні зустрічі через вікна.

У будівлі Берлеймонта, в якому проживають деякі з найбільш високопоставлених співробітників Єврокомісії, що налічують близько 32 000 осіб, також там живе її президентка Урсула фон дер Ляєн.

Комісія раніше випустила стратегічні документи і керівництва, в яких радять уникати дронів. Брюссель також запровадив заходи з контролю за рухом дронів у повітряному просторі, які почали діяти минулого року.

Що говорять інші органи в ЄС

Рада ЄС, яка представляє країни-члени і чия штаб-квартира розташована через дорогу від Берлемонта, і Європейський парламент, чия головна будівля в Брюсселі розташована приблизно за 1 кілометр, відмовилися повідомити, чи розглядають вони аналогічні заходи.

Представник Ради заявив, що установа не інформує про операційні заходи щодо забезпечення безпеки. Однак вживаються відповідні заходи для реагування на будь-який конкретний або загальний ризик.

Влада Брюсселя заборонила безпілотникам літати навколо столиці Бельгії без попереднього дозволу.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Нагадаємо, керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його заява прозвучала на тлі затримки чи обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу в підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО має намір провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.