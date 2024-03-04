Єврокомісія хоче приєднати Україну до схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, - Euractiv

Україна має стати повноправним членом схеми підтримки оборонної промисловості ЄС, що також допоможе використати досвід країни та наблизити Київ до членства. Цей проект пропозиції підготувала Європейська комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Однією з трьох цілей пропозиції Європейської програми оборонних інвестицій (EDIP) є крок, що сприяє відновленню, реконструкції та модернізації української оборонної технологічної та промислової бази, а також прогресивній інтеграції в Європу. Це має сприяти взаємній стабільності, безпеці, миру, процвітанню та стійкості.

Для цього Україні має бути дозволено стати повноправним членом будь-якої країни-консорціуму для спільних закупівель військової техніки з іншими країнами-членами ЄС, мати доступ до фондів Євросоюзу та звільнення від ПДВ при спільному володінні.

Регламент Європейської програми оборонних інвестицій буде презентовано Європейською комісією у вівторок разом із всеосяжною політичною стратегією оборони ЄС.

Україні буде відведено особливе місце в програмі

"Інтеграція України в промислову політику ЄС у тексті законопроєкту йде на крок далі, ніж згадка цієї ідеї в політичній стратегії, де про неї легко можна забути", - пише видання.

Таким чином, Україні буде відведено особливе місце в програмі підтримки європейських спільних закупівель зброї та зміцнення військово-промислового комплексу блоку за рахунок коштів ЄС.

Більш ранні оборонно-промислові програми, ухвалені законодавцями ЄС, ніколи не розглядали будь-яку третю країну як законного повноправного учасника цих схем, крім Норвегії.

Важливий крок

Приєднання України до Європейської програми оборонних інвестицій стало б важливим кроком у формуванні військово-промислового комплексу континенту з огляду на досвід Києва у використанні оборонної техніки впродовж двох років та процес його вступу до Європейського союзу.

Оскільки Україна потребує великої кількості оборонної продукції, особливо боєприпасів і дронів, Київ працював із компаніями країн-членів ЄС над створенням спільних підприємств, закупівлями напряму в підприємств блоку та розвитком великих потужностей із виробництва дронів. Два роки війни також дали армії досвід випробувань і застосування сучасної зброї.

Згідно з проектом постанови, сприяння відновленню, реконструкції та модернізації української оборонно-технологічної та промислової бази є способом підтримки обороноздатності ЄС та його держав-членів.

За межами Євросоюзу промисловість блоку стикається з проблемами прискорення виробництва в очікуванні контрактів після десятиліть недостатнього інвестування після Холодної війни.

Конкретний бюджет для українського ВПК

"Зіткнувшись із конфліктом високої інтенсивності, українська оборонно-технологічна та промислова база була вимушена перейти до моделі військової економіки", - ідеться в проєкті оборонної стратегії.

Співпраця української промисловості з європейською є ключовим аспектом безпекових зобов'язань, які дипломатична служба ЄС обговорювала і пропонувала Україні в спробі гарантувати, що промисловість блоку збільшить обсяги виробництва для підтримки військових зусиль.

"Україна є і буде все більш важливим партнером ЄС в оборонно-промисловому секторі, особливо з урахуванням її повного процесу вступу", - йдеться в неопублікованому тексті оборонної стратегії.

Проєкт тексту також передбачає конкретний бюджет для українського військово-промислового комплексу. У документі не вказано загального фінансового пакета, хоча передбачається, що його бюджет становитиме щонайменше 1,5 мільярда євро.

Оборонна промисловість України та ЄС

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін нещодавно заявив, що українська оборонна промисловість за 2023 рік зросла у шість разів. Понад половину цих можливостей уже законтрактовано.

А комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон сказав, що Європа повинна перейти в режим воєнної економіки, а також потрібно виробляти швидше і більше зброї в рамках нової оборонно-промислової стратегії.