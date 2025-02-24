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Єврокомісія допоможе створити резерви запасів газу для надійного постачання Україні

Автор: Олександр Мороз

Європейська Комісія допоможе Україні у фінансуванні закупівель газу, зокрема через Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

Це дозволить  збільшити запаси газу для забезпечення безпеки постачання, що принесе користь як Україні, так і всьому регіону, зазначають в Єврокомісії.

Це один із пунктів нового пакету підтримки України, спрямованого на зміцнення нашої енергетичної системи та забезпечення її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок, який представлений керівництвом Єврокомісії 24 лютого в Києві.

"Ми вдячні керівництву Європейського Союзу та всім країнам-учасницям за систематичну й послідовну підтримку української енергетики. Ваш внесок у відновлення та стійкість нашої енергосистеми є визначальним. Україна залишається відданою реформам і прагне якнайшвидшої повної інтеграції до спільного енергетичного ринку ЄС. Використання українських сховищ і створення достатніх запасів природного газу є стратегічно важливим для надійності газопостачання в регіоні. Разом ми зміцнюємо енергетичну безпеку всієї Європи, невідʼємною частиною якої є і завжди буде Україна", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко. 

Окрім фінансування закупівель газу, пакет передбачає інтеграцію українського ринку електроенергії до ЄС не пізніше весни 2027 року, а також прискорення інвестицій у відновлювану енергетику.

"Тільки повністю незалежна енергосистема може захистити Україну від нинішніх атак і майбутнього тиску. Повна інтеграція України в енергетичний ринок  ЄС буде частиною загальних гарантій безпеки, які ЄС може надати, а також ефективною передумовою для відновлення, оскільки енергетична безпека є ключовою для забезпечення потоку інвестицій по всій країні", - йдеться у заяві Єврокомісії.

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