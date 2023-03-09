Єврокомісар про ситуацію на ЗАЕС: це небезпечно і може завершитися екологічним лихом

Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС та її знеструмлення дуже небезпечне. Дії росіян можуть призвести до екологічного лиха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон, яку цитує "Укрінформ".

Вона зазначила, що вранці 9 березня обговорила ситуація на Запорізькій атомній електростанції з міністром енергетики України Германом Галущенком.

Сімсон додала, що ЄС підтримує демілітаризацію ЗАЕС і створення навколо станції безпечної зони.

"Ми потужно підтримуємо всі ініціативи, які б дозволили створити зону безпеки навколо цієї атомної станції, яка залишається окупованою російськими військами, у порушення всіх міжнародних угод. З моменту початку (російського) вторгнення це створює дуже небезпечну ситуацію і може завершитися екологічним лихом", - зазначила єврокомісар.

Нагадаємо, в ніч на 9 березня через обстріли російських окупантів відключилася остання лінія зв'язку Запорізької атомної станції з енергосистемою України. Таким чином 5 та 6 енергоблоки перейшли у блекаут.

Росія своєю чергою виправдовується і запевняє, що нібито не причетна до знеструмлення ЗАЕС.

Детальніше про ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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