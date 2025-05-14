Євроінтеграція для оборонної промисловості - шлях до розвитку потенціалу галузі, - Копитін

Оборонна галузь України відіграє ключову роль у гарантуванні національної безпеки й обороноздатності України. І в межах європейської інтеграції вкрай важливо забезпечити високий рівень співпраці з країнами ЄС у сфері безпеки та оборони.

Про це у колонці для РБК-Україна заявив народний депутат, голова підкомітету з питань оборонної промисловості й технічної модернізації комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігор Копитін.

"Посилення співпраці європейських компаній з українською оборонною промисловістю також сприятиме зміцненню обороноздатності України, але це вигідно і Євросоюзу, що нині робить акцент на зростанні спроможності своєї оборонної промисловості. Успішна інтеграція ВПК України в оборонну промисловість ЄС має відбуватися насамперед на тлі взаємовигідної співпраці", - зазначив Копитін.

За його словами, Євросоюзу варто скористатися тим, що український ВПК має доступніші за вартістю ресурси, галузь швидко, якщо порівняти з європейською, може організовувати процеси виробництва, а також значно краще сприймає всі інноваційні розробки й ефективно запускає їх у серійне виробництво.

Також, на його думку, важливо й те, що вітчизняні озброєння та техніка проходять перевірку в умовах проведення бойових дій, що для європейських виробників є недоступним.

За словами Копитіна, інтеграція в оборонну промисловість ЄС вигідна і Україні, яка отримає доступ до сучасних технологій, потрібне галузі фінансування та інвестиції, а також доступ до європейських виробничих потужностей. Це дозволить значно збільшити обсяги виробництва та покращити потужності підприємств.

"Існує величезний економічний потенціал співпраці й інтеграції українського ВПК до європейської оборонної галузі. Наша оборонна промисловість з лютого 2022 року наростила обсяги виробництва в понад 20 разів, і лише за 2024 рік виробнича спроможність українського ВПК збільшилася з 12 до 35 млрд доларів", - зазначив Ігор Копитін.

Подальше масштабування річного обсягу виробництва вітчизняної оборонної галузі завдяки новим іноземним і внутрішньоукраїнським інвестиціям оцінюється на рівні понад 70 млрд доларів.

Він наголосив, що євроінтеграція для вітчизняних підприємств сектору оборони - це ще й розвиток ІТ-індустрії, яка інтегрована в український ВПК. Адже українські розробники швидко відпрацьовують інноваційні технології, які випробовуються на полі бою, а згодом вдосконалюються відповідно до військових потреб. Ідеться про БПЛА, системи РЕР і РЕБ, наземну техніку.

"Війна диктує необхідність швидко вирішувати технологічні питання, тож, на відміну від ЄС, де розробки нових проєктів можуть тривати кілька років, в Україні на інновацію витрачають кілька тижнів чи місяців. У процесі інтеграції нашого ВПК в європейську галузь українські інновації можуть піти в серійне використання на базі великих європейських підприємств, і в такий спосіб інтегруватися в європейські оборонні системи і програми", - додав він.

На його переконання, євроінтеграція ВПК України - це важлива частина безпекової програми Європи, що прагне збільшити свою оборонну спроможність.

Тим часом, підкреслив народний депутат, саме потенціал українського ВПК дозволить європейським компаніям отримати надійні площі для швидкого переозброєння та підвищення рівня готовності до будь-яких безпекових викликів: Україна завдяки інтеграції ВПК в оборонну систему ЄС може дати Європі ефективні та відносно дешеві озброєння.

"Повна інтеграція української промислової бази в європейську оборонну екосистему - це саме те, що надасть потрібну інвестиційну підтримку нашому ВПК і дозволить реалізувати потенціал вітчизняної оборонної промисловості з одночасним значним внеском у рівень безпеки всієї Європи", - пояснив народний депутат.

Раніше Ігор Копитін заявив, що нові і старі військові конфлікти у світі підвищують запит на безпеку і оборону. Це може стати стимулом для подальшого активного розвитку вітчизняної оборонної промисловості.

Нагадаємо, Європейський Союз та Україна домовились створити оперативну групу для поглиблення кооперації у сфері оборонної промисловості. Оперативна група матиме на меті усунення технологічних та логістичних обмежень, зокрема у ланцюгах постачання електронних компонентів, двигунів і сертифікації спільно виробленої продукції.

