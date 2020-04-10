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Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на 500 млрд евро

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 08:32
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на 500 млрд евро
Иллюстративное фото (csamir.com)

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов

Министры финансов Европейского союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, которая пострадала от коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

В частности, 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, чтобы компании могли сократить рабочее время, а не рабочие места. Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности в еврозоне окажет правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

Соглашение было достигнуто после того, как Германия и Франция сумели преодолеть оппозицию со стороны Нидерландов о создании экономических условий чрезвычайного кредита для правительств, которые переживают последствия пандемии. Но в соглашении не упоминается совместного использования долга для финансирования восстановления.

Напомним, Европейский союз выделит Украине 190 миллионов евро помощи для борьбы с пандемией коронавируса.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский обсуждал с германским канцлером Ангелой Меркель увеличение финансовой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

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