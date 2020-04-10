Єврогрупа погодила план підтримки економіки ЄС на 500 млрд євро

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Угода була досягнута після того, як Німеччина і Франція зуміли подолати опозицію з боку Нідерландів

Міністри фінансів Європейського союзу погодили пакет економічних заходів на суму в 540 млрд євро для підтримки економіки блоку, яка постраждала від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, 100 млрд євро підуть на схему субсидування заробітної плати, щоб компанії могли скоротити робочий час, а не робочі місця. Європейський інвестиційний банк розширить кредитування компаній на 200 млрд євро, а фонд Європейського механізму стабільності в єврозоні надасть урядам 240 млрд євро дешевих кредитів.

Угода була досягнута після того, як Німеччина і Франція зуміли подолати опозицію з боку Нідерландів щодо додавання економічних умов до надзвичайного кредиту для урядів, які переживають наслідки пандемії. Але в угоді не згадується використання спільного боргу для фінансування відновлення.

Нагадаємо, Європейський союз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський обговорював з німецьким канцлером Ангелою Меркель збільшення фінансової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом.