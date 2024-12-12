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Evrodim стала партнером програми "єВідновлення"

Четвер 12 грудня 2024 14:55
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Evrodim стала партнером програми "єВідновлення" Фото: Evrodim стала партнером програми "єВідновлення" (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Будівельно-інвестиційна компанія Evrodim стала партнером державної програми "єВідновлення", яка поширюється на власників житла, яке було зруйноване в результаті бойових дій після 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Будівельно-інвестиційна компанія Evrodim працює на ринку будівництва котеджних містечок 19 років. Вона працює в Україні та Польщі.

За цей час збудовано більше 18 котеджних комплексів у передмісті Києва, на понад 1600 будинків.

Наразі ведеться активне будівництво 5 містечок, що розташовані на правому та лівому березі, неподалік від Києва.

Це КМ "Зелений бульвар" та КМ "Європа" в селі Білогородка, що в 4-5 км від Києва. КМ "Лісове озеро" в селі Лишня, що за 36 км від Києва, КМ "Вишневий хуторок" в селі Петропавлівське, 6 км від Києва, та КМ "Нова Олександрівка" в селі Безуглівка, 5 км від Києва.

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