Evrodim стала партнером программы "єВідновлення"

Строительно-инвестиционная компания Evrodim стала партнером государственной программы "єВідновлення", которая распространяется на владельцев жилья, которое было разрушено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Строительно-инвестиционная компания Evrodim работает на рынке строительства коттеджных городков 19 лет. Она работает в Украине и Польше.

За это время построено более 18 коттеджных комплексов в пригороде Киева, на более 1600 домов.

Сейчас ведется активное строительство 5 городков, расположенных на правом и левом берегу, недалеко от Киева.

Это КГ "Зеленый бульвар" и КГ "Европа" в селе Белогородка, что в 4-5 км от Киева. КГ "Лесное озеро" в селе Лишня, что в 36 км от Киева, КГ "Вишневый хуторок" в селе Петропавловское, 6 км от Киева, и КГ "Новая Александровка" в селе Безугловка, 5 км от Киева.