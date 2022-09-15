Евробаскет-2022: определились сенсационные участники полуфинала чемпионата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Последними полуфиналистами турнира стали команды Франции и Польши. Именно они составили пару в 1/2 финала и определят обладателя путевки в решающий матч 16 сентября.

Поляки выбили из борьбы сборную Словении во главе с топом НБА Лукой Дончичем (90:87). Но героем встречи стал не он, а форвард "орлов" Матеуш Понитка. Опытный баскетболист оформил трипл-дабл, набрав 26 очков, сделав 16 подборов и отдав 10 передач. Дончич завершил игру досрочно из-за пяти фолов.

Зато сборная Франции одолела итальянцев в овертайме (93:85). Les Bleus очень повезло. Они спасли ничью за несколько секунд до финального свистка, а в дополнительное время сумели склонить чашу весов в свою пользу, как и в 1/8 финала против сборной Турции.

Другую полуфинальную пару Евробаскета-2022 составили Германия, сенсационно обыгравшая греков с великим и ужасным Адетокунбо в составе, и Испания. Пиренейцы последний раз побеждали на континентальном первенстве в 2015 году, а немцы – еще в 1993-м.

Пары 1/2 финала Евробаскета-2022: