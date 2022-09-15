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Євробаскет-2022: визначилися сенсаційні учасники півфіналу чемпіонату

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Берлін, Четвер 15 вересня 2022 10:23
Євробаскет-2022: визначилися сенсаційні учасники півфіналу чемпіонату Фото: Збірна Польщі вибила Луку Дончіча з компанією (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Напередодні визначилися усі учасники стадії 1/2 фіналу баскетбольного чемпіонату Європи-2022. Боротьбу несподівано завершили збірні Греції та Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Останніми півфіналістами турніру стали команди Франції та Польщі. Саме вони склали пару в 1/2 фіналу та визначать володаря путівки у вирішальний матч 16 вересня.

Поляки вибили з боротьби збірну Словенії на чолі з топом НБА Лукою Дончічем (90:87). Та героєм зустрічі став не він, а форвард "орлів" Матеуш Понітка. Досвідчений баскетболіст оформив тріпл-дабл, набравши 26 очок, зробивши 16 підбирань і віддавши 10 передач. Натомість Дончіч завершив гру достроково через 5 фолів.

Натомість збірна Франції здолала італійців в овертаймі (93:85). Les Bleus неабияк пощастило. Вони врятували нічию за кілька секунд до фінального свистка, а в додатковий час зуміли схилити шальки терезів на власну користь, як і в 1/8 фіналу проти збірної Туреччини.

Іншу півфінальну пару Євробаскету-2022 склали Німеччина, яка сенсаційно переграла греків із великим і жахливим Адетокунбо в складі, та Іспанія. Піренейці востаннє перемагали на континентальній першості в 2015 році, а німці ще давніше – в 1993-му.

Пари 1/2 фіналу Євробаскету-2022:

  • Польща – Франція, 16 вересня, 18:15
  • Німеччина – Іспанія, 16 вересня, 21:30

Євробаскет-2022: визначилися сенсаційні учасники півфіналу чемпіонату

До слова, баскетбольна збірна України програла Польщі в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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