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"Євро-Реконструкція" заявила, що незгодна зі звинуваченнями "Київтеплоенерго": подробиці

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Середа 10 травня 2023 08:35
"Євро-Реконструкція" заявила, що незгодна зі звинуваченнями "Київтеплоенерго": подробиці
Автор: Олександр Мороз

ТОВ "Євро-Реконструкція" заявила, що занепокоєна заявами КП "Київтеплоенерго". На думку представників компанії, вони можуть свідчити про небажання виконувати зобовʼязання та спробу тиску на суд при ухваленні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, 8 травня "Київтеплоенергоє у своєму відкритому зверненні звинуватило "Євро-Реконструкцію" у несплаті боргів за послуги з транспортування теплової енергії.

"При цьому КП "Київтеплоенерго" "забуває" повідомити, що рішення судів прийняті на користь товариства. Так що у питанні взаємовідносин між підприємствами вже неодноразово були постановленні рішення в господарських спорах. Попри те, що ТОВ "Євро-Реконструкція" погоджувалося з рішеннями суду КП "Київтеплоенерго" знову і знову оскаржує їх у всіх можливих інстанціях, через що у цьому питанні досі не поставлено крапку", - заявили в компанії.

ТОВ "Євро-Реконструкція" вважає неправомірними вимоги щодо суми боргу та має намір відстоює свої права в судовому порядку.

”Більше того, КП "Київтеплоенерго" приховує від громади, що вже протягом років відмовляється компенсувати ТОВ "Євро-Реконструкція" - виробнику теплової енергії - вартість втраченої теплової енергії при її транспортуванні. І це в ситуації, коли комунальне підприємство фактично отримує грошові кошти, що є цільовими і мають використовуватися виключно для компенсації виробнику втрат тепла, але не перераховує ці кошти ТОВ "Євро-Реконструкція", - йдеться в повідомленні.

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