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Евро дешевеет. НБУ установил курс на 10 декабря

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2021 года установил официальный курс евро на уровне 30,76 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 декабря установлен на таком уровне: 30,6773 гривен за евро (-0,0925 грн). При этом курс евро на 8 декабря составляет 30,7698 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снизился после роста накануне.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 30,59 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 30,57 гривен за евро.

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