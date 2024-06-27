Євро-2024: визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру
Груповий етап цьогорічного чемпіонату Європи завершився. 16 найсильніших національних команд продовжать виступи в плей-офф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Збірні Туреччини та Грузії останніми заповнили вакантні місця в переліку учасників 1/8 фіналу Євро-2024. Перша стадія плей-офф європейської першості розпочнеться 29 червня.
У перший день національна команда Італії зустрінеться зі швейцарською збірною у Берліні. Натомість Німеччина протистоятиме національній команді Данії в Дортмунді. Збірна Англії 30 червня проведе матч проти Словаччини в Гельзенкірхені, а іспанська збірна в Кьольні проекзаменує Грузію.
Одне з центральних протистоянь раунду 1 липня прийме Дюссельдорф – національна команда Франції зустрінеться зі збірною Бельгії. У цей же день Португалія у Франкфурті-на-Майні гратиме проти словенської національної команди. Нарешті 2 липня збірна Румунії у Мюнхені протистоятиме Нідерландам, а національна команда Австрії зустрінеться з Туреччиною у Лейпцигу.
Усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024:
- Швейцарія – Італія, 29 червня
- Німеччина – Данія, 29 червня
- Англія – Словаччина, 30 червня
- Іспанія – Грузія, 30 червня
- Франція – Бельгія, 1 липня
- Португалія – Словенія, 1 липня
- Румунія – Нідерланди, 2 липня
- Австрія – Туреччина, 2 липня
До слова, раніше збірна України зіграла внічию з Бельгією і вилетіла з Євро-2024.
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