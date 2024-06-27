Євро-2024: визначилися всі учасники 1/8 фіналу турніру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Збірні Туреччини та Грузії останніми заповнили вакантні місця в переліку учасників 1/8 фіналу Євро-2024. Перша стадія плей-офф європейської першості розпочнеться 29 червня.

У перший день національна команда Італії зустрінеться зі швейцарською збірною у Берліні. Натомість Німеччина протистоятиме національній команді Данії в Дортмунді. Збірна Англії 30 червня проведе матч проти Словаччини в Гельзенкірхені, а іспанська збірна в Кьольні проекзаменує Грузію.

Одне з центральних протистоянь раунду 1 липня прийме Дюссельдорф – національна команда Франції зустрінеться зі збірною Бельгії. У цей же день Португалія у Франкфурті-на-Майні гратиме проти словенської національної команди. Нарешті 2 липня збірна Румунії у Мюнхені протистоятиме Нідерландам, а національна команда Австрії зустрінеться з Туреччиною у Лейпцигу.

Усі пари 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024: