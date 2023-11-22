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Євро-2024: визначилися всі переможці кваліфікації та доля збірної України

Гамбург, Середа 22 листопада 2023 10:58
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Євро-2024: визначилися всі переможці кваліфікації та доля збірної України Фото: Італійська збірна кваліфікувалася на Євро-2024 в останній момент (figc.it)
Автор: Антон Федорців

Двадцять національних команд вибороли місця на чемпіонаті Європи 2024 року за підсумками відбіркового турніру. Вони складуть компанію збірній Німеччини – господарці прийдешньої першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Путівки на головний форум чотириріччя під егідою УЄФА завоювали десять переможців кваліфікаційних груп і десяток команд, що фінішували другими. Зокрема, на Євро-2024 приїдуть іспанці, французи, англійці, турки, албанці, бельгійці, угорці, данці, румуни та португальці.

Чинні чемпіони Європи – збірна Італії – фінішували на другій сходинці в квінтеті C. На тих же рубежах завершили змагання команди Шотландії, Нідерландів, Хорватії, Чехії, Австрії, Сербії, Словенії, Швейцарії та Словаччини. Єдиний дебютант у цій компанії – серби. Раніше вони виступали на чемпіонатах Європи лише в складі Югославії (1960, 1968, 1972, 1976, 1984, 2000).

Перелік учасників чемпіонату Європи-2024:

  • Австрія
  • Албанія
  • Англія
  • Бельгія
  • Данія
  • Іспанія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Німеччина
  • Португалія
  • Румунія
  • Сербія
  • Словаччина
  • Словенія
  • Туреччина
  • Угорщина
  • Франція
  • Хорватія
  • Чехія
  • Швейцарія
  • Шотландія

Євро-2024: визначилися всі переможці кваліфікації та доля збірної України

Організатори змагань розділили всі команди на чотири кошики. У четвер, 23 листопада, в Гамбурзі відбудеться церемонія жеребкування групового етапу Євро-2024. До першого кошика потрапили найсильніші команди – Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англії та Німеччина в статусі господаря змагань.

Повністю сформовані також другий та третій кошики. Натомість в останньому вакатними залишаються половину місць. Компанію Італії, Сербії та Швейцарії там складуть майбутні переможці плей-офф Ліги націй. Вони визначаться наприкінці березня 2024 року.

Євро-2024: визначилися всі переможці кваліфікації та доля збірної України

23 листопада проясниться й майбутнє збірної України. "Синьо-жовті" отримають першого суперника в стикових поєдинках Ліги націй. Наразі підопічні Сергія Реброва претендують на потрапляння до шляхів A та B плей-офф.

Якщо українці опиняться в першій групі команд, то в півфіналі 21 березня зустрінуться зі старими знайомими – збірною Уельсу. Переможець же цього протистояння 26 березня позмагається за путівку на чемпіонат Європи зі сильнішим у парі Польща – Естонія.

Натомість в шляху B збірній України світить півфінальний поєдинок або проти Ізраїлю, або проти Боснії і Герцеговини. Разом із "синьо-жовтими" в жеребі візьмуть участь збірні Фінляндії та Ісландії. Одна з трьох команд опиниться в шляху A, дві інші – в міні-турнірі B.

Євро-2024: визначилися всі переможці кваліфікації та доля збірної України

До слова, футбольна збірна Хорватії останньою виборола місце на Євро-2024 у кваліфікації турніру.

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