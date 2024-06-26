UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євро-2024: Словаччина розписала зручну нічию зі збірною Румунії

Фото: "Соколи" не втримали потрібний Україні рахунок (futbalsfz.sk)
Автор: Антон Федорців

Збірна Словаччини зіграла внічию з національною командою Румунії на груповому етапі чемпіонату Європи 2024 року та відправила додому збірну України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група E, 3-й тур

Словаччина – Румунія – 1:1

Голи: Дуда, 24 – Р. Марін, 37 (пенальті)

 

 

 

У дебюті зустрічі команди обмінялися змарнованими нагодами. Словак Куцка розім'яв голкіпера ударом після кутового, а румун Хаджі потужним пострілом другим темпом не влучив у ворота "соколів". Далі суперники взяли невелику паузу, тож гол у середині тайму став несподіваним.

Відкрила рахунок Словаччина. Це Куцка класно закинув із глибини на Дуду, а той холоднокровно переправив м'яч у сітку воріт Ніце – 1:0. Оборона "триколірних" гольовий момент фактично проспала.

Утім, попереду підопічні Франческо Кальцони були недовго. Ось Раціу перевірив пильність голкіпера ударом під поперечину, а вже в наступному епізоді після втручання VAR арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Разван Марін і потужно пробив у дев'ятку.

На початку другої половини обидві збірні ще намагалися будувати атаки. Проте, з 60-ї хвилини зосередилися на тому, щоб передусім не пропустити. Нічия цілком влаштовувала і словаків, і румунів, тож цифри на табло більше не змінилися. Постраждала від цього збірна України, яка стала останньою в групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.

До слова, національна команда України зіграла внічию з Бельгією на Євро-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євро 2024