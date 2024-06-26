Євро-2024: Словаччина розписала зручну нічию зі збірною Румунії

Чемпіонат Європи-2024, група E, 3-й тур

Словаччина – Румунія – 1:1

Голи: Дуда, 24 – Р. Марін, 37 (пенальті)

У дебюті зустрічі команди обмінялися змарнованими нагодами. Словак Куцка розім'яв голкіпера ударом після кутового, а румун Хаджі потужним пострілом другим темпом не влучив у ворота "соколів". Далі суперники взяли невелику паузу, тож гол у середині тайму став несподіваним.

Відкрила рахунок Словаччина. Це Куцка класно закинув із глибини на Дуду, а той холоднокровно переправив м'яч у сітку воріт Ніце – 1:0. Оборона "триколірних" гольовий момент фактично проспала.

Утім, попереду підопічні Франческо Кальцони були недовго. Ось Раціу перевірив пильність голкіпера ударом під поперечину, а вже в наступному епізоді після втручання VAR арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Разван Марін і потужно пробив у дев'ятку.

На початку другої половини обидві збірні ще намагалися будувати атаки. Проте, з 60-ї хвилини зосередилися на тому, щоб передусім не пропустити. Нічия цілком влаштовувала і словаків, і румунів, тож цифри на табло більше не змінилися. Постраждала від цього збірна України, яка стала останньою в групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів.