Евро-2024: сколько заработала сборная Украины за выступление на турнире

Национальная команда Украины завершила выступления на чемпионате Европы после группового этапа и узнала финальную сумму заработанных на турнире призовых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

"Сине-желтые" заработали 10,75 млн евро. Непосредственно на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва получили 1,5 млн в евровалюте.

Сборная Украины заработала фиксированную сумму 9,25 млн евро за выход на чемпионат Европы. Следующий миллион на счета Украинской ассоциации футбола принесла победа над Словакией, а ничья с Бельгией обеспечила еще полмиллиона призовых.

Общий гонорарный фонд Евро-2024 составил 331 млн евро. Победа на чемпионате Европы пополнит казну сборной-триумфатора еще на 8 миллионов в евровалюте. Максимально возможная сумма заработка составила 28,25 млн.

Полное распределение призовых на Евро-2024:

квалификация на турнир – 9,25 млн евро

победа на групповом этапе – 1 млн евро

ничья на групповом этапе – 0,5 млн евро

выход в 1/8 финала – 1,5 млн евро

выход в 1/4 финала – 2,5 млн евро

выход в 1/2 финала – 4 млн евро

выход в финал – 5 млн евро

победа – 8 млн евро

Сборная Украины на Евро-2024

"Сине-желтые" попали в группу E турнира. Там ее соперниками стали сборные Румынии, Словакии и Бельгии.

Команда Реброва начала чемпионат с громкого фиаско против румын (0:3). Далее сборная Украины одержала волевую победу над словацкими "соколами" (2:1) с голами Шапаренко и Яремчука. В финальном же туре "сине-желтые" расписали нулевую ничью с бельгийцами.

На групповом этапе Украина набрала солидные 4 пункта, но финишировала последней в квартете. Остальные команды набрали те же 4 очка, но благодаря лучшим дополнительным показателям оказались в 1/8 финала Евро-2024.