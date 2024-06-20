Євро-2024: прогноз на матчі 20 червня
20 червня у межах Євро-2024 відбудеться три цікавих протистояння. Усі матчі обіцяють бути яскравими, а деякі й інтригуючими. Проте, на це все у букмекерів є своя відповідь.
Про прогнози букмекерів на матчі 20 червня розповідає РБК-Україна.
Ставки букмекерських контор на матчі 20 червня
Словенія - Сербія, 16:00
Розпочнуть серію матчів четверга команди Словенії та Сербії з квартету С на "Альянц Арені". Головним фаворитом аналітиків стала Сербія з коефіцієнтом на перемогу 1,78, коли словакам букмекери надали перевагу з коефіцієнтом 4,9. Нічия оцінюється у 3,46.
Історія попередніх зустрічей
- Матчів - 4
- Перемог Словенії - 1
- Перемог Сербії - 1
- Нічиїх - 2
Данія - Англія, 19:00
Наступними на поле вийдуть англійці, де позмагаються проти данців на стадіоні "Дойче Банк Парк". Безумовними фаворитами зустрічі є Англія, на котру букмекери ставлять коефіцієнт 1,69, коли на збірну Данії - 5,99. На рівний матч аналітики розраховують зі значенням 3, 68.
Історія попередніх зустрічей
- Матчів - 15
- Перемог Англії - 8
- Перемог Данії - 4
- Нічиїх - 3
Іспанія - Італія, 22:00
Завершить цей день на Євро багатообіцяльний матч на "Фельтінс Арені". Два фаворити квартету В, котрі запекло борються за перше місце в групі. Збірна Іспанії зіграє проти Італії у Гельзенкірхені о 22:00. Букмекери надають перевагу Іспанії, проте незначну. Коефіцієнт на Скуадра Адзурра становить 3,83, а на іспанців - 2,18. На нічию розраховують з ймовірністю 3,23.
Історія попередніх зустрічей
- Матчів - 25
- Перемог Іспанії - 8
- Перемог Італії - 8
- Нічиїх - 9
Де дивитися матчі
Медіасервіс MEGOGO покаже українцям всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".
Разом з тим, безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише зустріч між збірними Сербії та Словенії.
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