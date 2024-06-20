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Євро-2024: прогноз на матчі 20 червня

Четвер 20 червня 2024 15:00
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Євро-2024: прогноз на матчі 20 червня Сьогодні на вболівальників чекає три протистояння (фото: facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Анастасія Большакова

20 червня у межах Євро-2024 відбудеться три цікавих протистояння. Усі матчі обіцяють бути яскравими, а деякі й інтригуючими. Проте, на це все у букмекерів є своя відповідь.

Про прогнози букмекерів на матчі 20 червня розповідає РБК-Україна.

Ставки букмекерських контор на матчі 20 червня

Словенія - Сербія, 16:00

Розпочнуть серію матчів четверга команди Словенії та Сербії з квартету С на "Альянц Арені". Головним фаворитом аналітиків стала Сербія з коефіцієнтом на перемогу 1,78, коли словакам букмекери надали перевагу з коефіцієнтом 4,9. Нічия оцінюється у 3,46.

Історія попередніх зустрічей

  • Матчів - 4
  • Перемог Словенії - 1
  • Перемог Сербії - 1
  • Нічиїх - 2

Данія - Англія, 19:00

Наступними на поле вийдуть англійці, де позмагаються проти данців на стадіоні "Дойче Банк Парк". Безумовними фаворитами зустрічі є Англія, на котру букмекери ставлять коефіцієнт 1,69, коли на збірну Данії - 5,99. На рівний матч аналітики розраховують зі значенням 3, 68.

Історія попередніх зустрічей

  • Матчів - 15
  • Перемог Англії - 8
  • Перемог Данії - 4
  • Нічиїх - 3

Іспанія - Італія, 22:00

Завершить цей день на Євро багатообіцяльний матч на "Фельтінс Арені". Два фаворити квартету В, котрі запекло борються за перше місце в групі. Збірна Іспанії зіграє проти Італії у Гельзенкірхені о 22:00. Букмекери надають перевагу Іспанії, проте незначну. Коефіцієнт на Скуадра Адзурра становить 3,83, а на іспанців - 2,18. На нічию розраховують з ймовірністю 3,23.

Історія попередніх зустрічей

  • Матчів - 25
  • Перемог Іспанії - 8
  • Перемог Італії - 8
  • Нічиїх - 9

Де дивитися матчі

Медіасервіс MEGOGO покаже українцям всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Разом з тим, безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише зустріч між збірними Сербії та Словенії.

Євро-2024: прогноз на матчі 20 червня

Раніше ми розповіли, кому експерти пророкують отримання "Золотого бутса" на Євро-2024.

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