Євро-2024: прогноз на матчі 20 червня

20 червня у межах Євро-2024 відбудеться три цікавих протистояння. Усі матчі обіцяють бути яскравими, а деякі й інтригуючими. Проте, на це все у букмекерів є своя відповідь.

Ставки букмекерських контор на матчі 20 червня

Словенія - Сербія, 16:00

Розпочнуть серію матчів четверга команди Словенії та Сербії з квартету С на "Альянц Арені". Головним фаворитом аналітиків стала Сербія з коефіцієнтом на перемогу 1,78, коли словакам букмекери надали перевагу з коефіцієнтом 4,9. Нічия оцінюється у 3,46.

Історія попередніх зустрічей

Матчів - 4

Перемог Словенії - 1

Перемог Сербії - 1

Нічиїх - 2

Данія - Англія, 19:00

Наступними на поле вийдуть англійці, де позмагаються проти данців на стадіоні "Дойче Банк Парк". Безумовними фаворитами зустрічі є Англія, на котру букмекери ставлять коефіцієнт 1,69, коли на збірну Данії - 5,99. На рівний матч аналітики розраховують зі значенням 3, 68.

Історія попередніх зустрічей

Матчів - 15

Перемог Англії - 8

Перемог Данії - 4

Нічиїх - 3

Іспанія - Італія, 22:00

Завершить цей день на Євро багатообіцяльний матч на "Фельтінс Арені". Два фаворити квартету В, котрі запекло борються за перше місце в групі. Збірна Іспанії зіграє проти Італії у Гельзенкірхені о 22:00. Букмекери надають перевагу Іспанії, проте незначну. Коефіцієнт на Скуадра Адзурра становить 3,83, а на іспанців - 2,18. На нічию розраховують з ймовірністю 3,23.

Історія попередніх зустрічей

Матчів - 25

Перемог Іспанії - 8

Перемог Італії - 8

Нічиїх - 9

Де дивитися матчі

Медіасервіс MEGOGO покаже українцям всі матчі цього дня. Переглянути їх можна буде за наявності підписок "Максимальна" та "Спорт".

Разом з тим, безкоштовний регіональний транслятор "Суспільне" покаже лише зустріч між збірними Сербії та Словенії.