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Євро-2024: повний розклад матчів 25 червня

Фото: Англійська збірна досі розчаровувала грою, але не результатом (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорців

У вівторок чемпіонат Європи продовжиться вирішальними поєдинками групового етапу в квартетах C і D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Ще чотири учасники 1/8 фіналу Євро-2024 визначаться за мотивами чотирьох матчів. Поєдинки групи D розпочнуться паралельно в 19:00 за київським часом, а в квартеті C протистояння стартують о 22:00.

На дві прямі путівки від групи D залишилося три претенденти. Одного з володарів місця в плей-офф в очній зустрічі визначать збірна Нідерландів і національна команда Австрії. Перемога однієї з команд виведе її в 1/8 фіналу турніру. Щоправда, помаранчевих влаштує і нічия.

Натомість збірна Франції в статусі лідера (4 очки) зустрінуться з явним аутсайдером квартету. Польща програла обидва поєдинки та вже втратила всі шанси пробитися в плей-офф. Утім, "Кадра" матиме нагоду потягнути за собою на дно підопічних Дідьє Дешама. Хоча навіть поразка "триколірних", найімовірніше, виведе їх у наступний етап із третьої позиції.

Заплутаніша ситуація в групі C. Жодна з команд ще не попрощалися з надіями на 1/8 фіналу. Фаворитом залишається збірна Англії. "Три леви" набрали 4 очки та можуть дозволити зіграти внічию зі Словенією. Натомість балканській команді з двома пунктами бажано перемагати, щоб мати кращі шанси за Данію (2 бали) та Сербію (1).

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляція поєдинку "помаранчевих" і австрійців буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" тощо).

Перелік матчів вівторка на груповому етапі Євро-2024:

  • Нідерланди – Австрія, 19:00
  • Франція – Польща, 19:00
  • Англія – Словенія, 22:00
  • Данія – Сербія, 22:00

До слова, напередодні Італія драматично зіграла внічию з Хорватією у битві за місце в плей-офф Євро-2024.

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