Євро-2024 отримав офіційний талісман: обрати ім'я зможе кожен уболівальник
Маскота прийдешнього континентального форуму презентував Союз європейських футбольних асоціацій. Ним став один із традиційних символів Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Ведмедик буде талісманом Євро-2024, який у наступному році приймуть 10 німецьких міст. Уперше маскот з'явився на публіці в одній зі шкіл Гельзенкірхена.
"Талісман складає пошану популярній дитячій іграшці – плюшевому ведмедю, який, як подейкують, з'явився у Німеччині на початку XX століття", – йдеться в заяві організації.
У найближчі два тижні вболівальники на вебпорталі УЄФА зможуть обрати варіант імені для талісмана. Натхненням для усіх чотирьох стало німецьке слово Bär – "ведмідь". Маскот може отримати ім'я Albärt, Bärnardo, Bärnheart або Herzi von Bär.
Що відомо про Євро-2024
Турнір відбудеться 14 червня-14 липня 2024 року. До чемпіонату готують 10 стадіонів у десяти містах Німеччини.
У боротьбі за право провести форум німці випередили Туреччину. Заявку Німеччини підтримали 12 членів виконкому УЄФА з 17-ти. Організатор отримав пряму путівку на чемпіонат Європи. Ще 23 збірні потраплять у груповий турнір після кваліфікації.
У 1988 році Євро приймала Федеративна Республіка Німеччини. Тоді маскотом турніру був кролик Берні, а складена з переважно футболістів київського "Динамо" збірна СРСР із Лобановським на чолі дійшла до фіналу.
До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.