Євро-2024: Франція розписала нічию зі збірною Польщі

Чемпіонат Європи-2024, група D, 3-й тур

Франція – Польща – 1:1

Голи: Мбаппе, 56 (пенальті) – Лєвандовскі, 79 (пенальті)

У першому таймі "триколірні" змарнували кілька моментів. Дембеле з гострого кута пробив у кіпера після прориву Канте. Натомість Мбаппе, який вперше з'явився на полі після перелому носа, двічі не зміг переграти Скорупскі після вивірених передач Баркола.

Упорався польський воротар і з ударом нападника в дальній кут на старті другої половини. Та коли Ківйор у власному штрафному майданчику збив Дембеле, шансів у Скорпускі було обмаль. Мбаппе впевнено реалізував одинадцятиметровий, відзначившись першим голом на турнірі.

Утім, "Кадра" зуміла відігратися. Один із випадів польської збірної завершився фолом Упамекано проти Свідерські – пенальті. Лєвандовскі спочатку не зміг переграти Меньяна з позначки, але уважний арбітр наказав перебити одинадцятиметровий через завчасний вихід голкіпера з воріт. Друга спроба форварда була вдалою.

До фінального свистка команда Дідьє Дешама створили один справжній гольовий момент. Однак, Жиру після комбінації Кунде з Мбаппе не зміг пробити "блок" польських оборонців – 1:1 у підсумку. Нічия відправила збірну Франції на друге місце в групі з путівкою в 1/8 фіналу. Збірна Польщі фінішувала в квартеті останньою.