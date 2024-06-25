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Євро-2024: Франція розписала нічию зі збірною Польщі

Дортмунд, Вівторок 25 червня 2024 21:16
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Євро-2024: Франція розписала нічию зі збірною Польщі Фото: Кіліан Мбаппе зіграв у спеціальній захисній масці після перелому носа (x.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорців

Збірна Франції розійшлася миром із національною командою Польщі на фініші групового етапу чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2024, група D, 3-й тур

Франція – Польща – 1:1

Голи: Мбаппе, 56 (пенальті) – Лєвандовскі, 79 (пенальті)

У першому таймі "триколірні" змарнували кілька моментів. Дембеле з гострого кута пробив у кіпера після прориву Канте. Натомість Мбаппе, який вперше з'явився на полі після перелому носа, двічі не зміг переграти Скорупскі після вивірених передач Баркола.

Упорався польський воротар і з ударом нападника в дальній кут на старті другої половини. Та коли Ківйор у власному штрафному майданчику збив Дембеле, шансів у Скорпускі було обмаль. Мбаппе впевнено реалізував одинадцятиметровий, відзначившись першим голом на турнірі.

Утім, "Кадра" зуміла відігратися. Один із випадів польської збірної завершився фолом Упамекано проти Свідерські – пенальті. Лєвандовскі спочатку не зміг переграти Меньяна з позначки, але уважний арбітр наказав перебити одинадцятиметровий через завчасний вихід голкіпера з воріт. Друга спроба форварда була вдалою.

До фінального свистка команда Дідьє Дешама створили один справжній гольовий момент. Однак, Жиру після комбінації Кунде з Мбаппе не зміг пробити "блок" польських оборонців – 1:1 у підсумку. Нічия відправила збірну Франції на друге місце в групі з путівкою в 1/8 фіналу. Збірна Польщі фінішувала в квартеті останньою.

До слова, національна команда Австрії переграла Нідерланди в гольовій перестрілці на Євро-2024.

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Франція Євро 2024
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