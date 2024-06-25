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Евро-2024: Франция расписала ничью со сборной Польши

Дортмунд, Вторник 25 июня 2024 21:16
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Евро-2024: Франция расписала ничью со сборной Польши Фото: Килиан Мбаппе сыграл в специальной защитной маске после перелома носа (x.com/equipedefrance)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Франции разошлась миром с национальной командой Польши на финише группового этапа чемпионата Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат Европы-2024, группа D, 3-й тур

Франция – Польша – 1:1

Голы: Мбаппе, 56 (пенальти) – Левандовски, 79 (пенальти)

В первом тайме "трехцветные" упустили несколько моментов. Дембеле с острого угла пробил в кипера после прорыва Канте. Зато Мбаппе, впервые появившийся на поле после перелома носа, дважды не смог переиграть Скорупски после выверенных передач Баркола.

Справился польский вратарь и с ударом нападающего в дальний угол на старте второй половины. Но когда Кивьор в собственной штрафной площадке сбил Дембеле, шансов у Скорпуски было мало. Мбаппе уверенно реализовал одиннадцатиметровый, отличившись первым голом на турнире.

Впрочем, "Кадра" сумела отыграться. Один из выпадов польской сборной завершился фолом Упамекано против Свидерски – пенальти. Левандовски сначала не смог переиграть Меньяна с отметки, но внимательный арбитр приказал перебить одиннадцатиметровый из-за преждевременного выхода голкипера из ворот. Вторая попытка форварда была удачной.

До финального свистка команда Дидье Дешама создала один настоящий голевой момент. Однако Жиру после комбинации Кунде с Мбаппе не смог пробить "блок" польских защитников – 1:1 в итоге. Ничья отправила сборную Франции на второе место в группе с путевкой в 1/8 финала. Сборная Польши финишировала в квартете последней.

К слову, национальная команда Австрии обыграла Нидерланды в голевой перестрелке на Евро-2024.

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