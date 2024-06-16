Євро-2024: Данія розписала зі збірною Словенії першу нічию чемпіонату

Чемпіонат Європи-2024, група C, 1-й тур

Словенія – Данія – 1:1

Голи: Янжа, 77 – Еріксен, 17

Данські футболісти взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Утім, першими момент змарнували балканці – Шешко пробив поруч зі стійкою після розвороту. У відповідь збірна Данії відкрила рахунок із першої реальної нагоди. Це Вінд продовжив передачу з-за бокової далі, а Еріксен у два дотики переграв Облака.

Швидкий гол розкрив гру, команди почали грати на зустрічних курсах. Щоправда, до реальних шансів забити тривалий час справа доходила рідко. Хіба що перед перервою Еріксен, який після трагедії зі щасливим кінцем на Євро-2020 був надзвичайно активним, пробив над воротами після передачі Вінда.

Зате в другій половині моменти посипалися і в один, і в другий бік. Ось Шмейхель ледь не проґавив небезпечний аут від балканської збірної, але встиг зіграти кулаками. Кілька хвилин по тому Бійол головою дивом не перервав небезпечний простріл у власні ворота.

Тенденція відповідей змарнованою нагодою на змарновану продовжилася далі. Данець Хьойлунд у падінні замикав передачу з флангу, та Облак відчайдушним кидком врятував збірну Словенії. Натомість Черін головою пробив повз ворота після закидання Шпорара. Далі забутий обороною Вінд не зміг акцентовано пробити з дальньої стійки, а Шпорар ударом із льоту не влучив у рамку воріт збірної Данії.

Словенська команда підвищила темп у фінальні 20 хвилин. Ось лише стійка врятувала данців після класного пострілу Шешка. А на 77-й не допомогли ні Шмейхель, ні каркас воріт – Янжа на підбиранні після стандарту з рикошетом від оборонця відправив м'яч у сітку!

У фінальні хвилини обидві команди намагалися вирвати перемогу. Проте, ще раз змінити цифри на табло не вдалося ні підопічним Каспера Юлманда, ні хлопцям Матяжа Кека. Отже, перша нічия на Євро-2024 потішить конкурентів по квартету – збірні Англії та Сербії.