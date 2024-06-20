Євро-2024: Англія розписала нічию зі збірною Данії

Чемпіонат Європи-2024, група C, 2-й тур

Данія – Англія – 1:1

Голи: Юлманд, 34 – Кейн, 18

"Три леви" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Перший момент виник на 13-й хвилині, коли Фоден пройшов суперника на куті штрафного та пробив вище воріт із лінії майданчика. А ще за п'ять Англія повела в рахунку – Вокер від лінії поля прострілив на Кейна транзитом через Саку, а форвард відправив м'яч у сітку.

Пропущения м'яч змусив збірну Данії заграти активніше. Підопічні Каспера Юлманда почала шукати підходи до воріт Пікфорда, а перший момент виник зусиллями Вінда, який в боротьбі з Гуехі пробив над воротами. А на 34-й хвилині данці зрівняли рахунок – Юлманд отримав передачу від Крістіансена та з-за меж штрафного чудово поклав від стійки.

Перед перервою команди обмінялися змарнованими нагодами. Спершу Фоден утік від суперників і ударом із дистанції розім'яв Шмейхеля. Згодом Хьойберг відповів дальнім ударом, але Пікфорд виявився готовим до такої перевірки від Данії. На старті другої половини Сака влучив у сітку зі зовнішнього боку, а Фоден узагалі поцілив у стійку.

Проте, належного розвитку такий початок від "Трьох левів" не отримав. Навпаки – збірна Данії доволі швидко перехопила ініціативу. З'явилися і моменти. Ось Дамсгор пробив під поперечину з відскоку, але воротар врятував англійців. Згодом Пікфорд ще й витягнув із кута дальній постріл Хьойберга. Зрештою, рахунок так і не змінився.

Збірна Англії набрала 4 пункти та залишилася лідером групи C. Національні команди Словенії та Данія мають в активі по два очки, а серби набрали 1 бал. У фінальному турі "Три леви" зіграють проти словенців, а данці зустрінуться зі збірною Сербії.