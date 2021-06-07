Евро-2020: матч-открытие 11 июня, Украина начинает в Амстердаме

Матч открытие чемпионата, который должен был состояться еще год назад, состоится в Риме, на "Стадио Олимпико". Там турнир откроют сборные Италии и Турции. Эта игра запланирована на 11 июня, ее начало в 22:00.

Матчи сборной Украины

Двумя днями позже свой поход на главном континентальном турнире начнет сборная Украины. Первым для сине-желтых станет матч против Нидерландов. Команды сыграют в Амстердаме, на Йохан Кройфф Арене 13 июня, начало в 22:00. Из-за жестких карантинных ограничений, обычные болельщики из Украины не смогут попасть в Нидерланды на первую игру национальной команды.

Следующие два поединка Украина сыграет поближе к дому, в столице Румынии Бухаресте. Во втором туре сборная сыграет против Австрии 17 июня в 16:00, а в последнем - против Северной Македонии. Эта игра состоится 21 июня, в 19:00. Оба матча пройдут на Арене Национале.

В отличии от Амстердама, в Бухарест украинские зрители смогут попасть. На текущий момент, Украина находится в "зеленом" списке стран, для въезда из которых не требуется наличие с собой отрицательного теста или сертификата вакцинации. Но при этом, для попадания на стадион необходим отрицательный ПЦР или экспресс-тест, который могут сделать на месте, справка о выздоровлении от коронавируса либо сертификат вакцинации на румынском или английском языках. Их наличие перед матчем будут подтверждать специальным браслетом, с помощью которого болельщики смогут попасть на матчи.

Расписание сборной Украины на групповом этапе Евро-2020

1-й тур. Нидерланды - Украина. 13 июня, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

2-й тур. Украина - Северная Македония. 17 июня, 16:00. Арена Националь, Бухарест

3-й тур. Украина - Австрия. 21 июня, 19:00. Арена Националь, Бухарест

На какие матчи обратить внимание, кроме игр Украины?

Конечно же, на Евро-2020 будет немало матчей с громкими вывесками, которые могут порадовать болельщиков качественным футболом. Среди таких могут быть игры с участием потенциальных фаворитов турнира - сборных Франции, Германии, Италии, Испании, Англии, Бельгии и действующего чемпиона Европы Португалии.

Самые интересные из матчей, кроме игр Украины

Англия - Хорватия. 13 июня, 16:00

Испания - Швеция. 14 июня, 22:00

Франция - Германия. 15 июня, 22:00

Дания - Бельгия. 17 июня, 19:00

Англия - Шотландия. 18 июня, 22:00

Португалия - Германия. 19 июня, 19:00

Испания - Польша. 19 июня, 22:00

Португалия - Франция. 23 июня, 22:00

Где смотреть матчи Евро-2020?

Транслятором матчей чемпионата Европы в Украине является медиа-группа "Украина", а именно канал "Украина" и дочерние каналы "Футбол 1/2/3". На общедоступном канале Украина будут показаны все матчи сборной Украины, а также часть других поединков турнира.

Расписание матчей Евро-2020 на канале Украина 11-13 июня

11 июня, 21:55. Турция - Италия. Матч-открытие

12 июня, 21:55. Бельгия - Россия

13 июня, 21:50. Нидерланды - Украина