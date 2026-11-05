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Як ШІ змінює світ платежів: досвід Mastercard

15:00 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Дмитро Сидоров
Як ШІ змінює світ платежів: досвід Mastercard Mastercard захищає транзакції та тестує ШІ-агентів (фото: РБК-Україна)
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Mastercard уже 20 років використовує ШІ насамперед для протидії платіжному шахрайству, а тепер розвиває агентну комерцію - покупки, які ШІ-агенти здійснюють за дорученням користувачів. Такі платежі компанія вже успішно протестувала в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ генеральної директорки Mastercard в Україні та Молдові Інги Андреєвої на Київському міжнародному економічному форумі.

Як ШІ допомагає захищати платежі

За словами Андреєвої, масштаб мережі Mastercard дає змогу помічати підозрілі закономірності й оперативно реагувати на них разом із банками-партнерами.

"У 2025 році Mastercard обробила 175 млрд фінансових транзакцій у світі. Аналізуючи такий обсяг операцій, ми можемо визначати характерні патерни й розуміти, які транзакції є легітимними, а які викликають підозру - і миттєво реагуємо самі або з банком-партнером", - пояснила гендиректорка Mastercard.

Зокрема, вона навела приклад рішення Mastercard Safety Net, яке лише за 2022-2024 роки допомогло запобігти шахрайству на понад 50 млрд доларів у світі.

Для посилення кіберзахисту у 2024 році Mastercard придбала компанію Recorded Future, одного зі світових лідерів у сфері розвідки кіберзагроз. Її технології допомагають завчасно виявляти потенційні загрози, аналізувати ризики та запобігати можливим атакам.

"На глобальному рівні з 2019 року компанія Mastercard інвестувала близько 13 млрд доларів у кібербезпеку", - підкреслила Андреєва.

В Україні Mastercard працює над посиленням кіберстійкості фінансового сектору разом із Національним банком. У березні 2026 року сторони підписали відповідний меморандум. Співпраця передбачає обмін експертизою та аналітикою кіберзагроз, а також підвищення готовності фінансових установ до інцидентів і реагування на них.

Як ШІ змінює світ платежів: досвід Mastercard
Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва (фото: РБК-Україна)

Як ШІ змінює підхід до покупок

Поряд із протидією шахрайству Mastercard розвиває ще один напрям застосування штучного інтелекту - агентну комерцію, за якої користувач може делегувати ШІ-агенту пошук товарів, вибір пропозицій та здійснення покупок від свого імені.

У червні 2026 року Mastercard разом із ПриватБанком провела першу в Україні тестову транзакцію за участю ШІ-агента. За словами Андреєвої, тестова оплата показала, що агентні платежі можуть надійно та успішно працювати на українському ринку.

Для розвитку цього напряму Mastercard запустила глобальне рішення Agent Pay. В його основі - зокрема токенізація, яка замінює номер картки унікальним цифровим кодом, та Mastercard Payment Passkey, що дає змогу користувачу підтверджувати онлайн-оплату за допомогою біометрії.

Окремі вимоги стосуються самого ШІ-агента. За принципом Know Your Agent він має пройти ідентифікацію та реєстрацію, а його дії - відповідати підтвердженому наміру користувача й установленим ним лімітам. При цьому банк, продавець і платіжна система мають бачити, що оплату від імені людини здійснює ШІ-агент.

Інтерес до таких сервісів уже є: за дослідженням Masterindex, кожен десятий опитаний українець хотів би користуватися ШІ-агентом для оплати.

Водночас, за словами Андреєвої, для поширення агентної комерції потрібні чіткі правила, які бізнес і регулятори мають формувати разом. Користувач повинен розуміти, які повноваження надає агенту, як відкликати дозвіл, хто відповідає в разі спірних транзакцій та як захищені його дані.

Нагадаємо, у березні цього року в рамках стратегічної співпраці Київстар та Mastercard успішно протестували технологію Starlink Direct to Cell для POS-терміналів.

Вона дає змогу забезпечувати зв'язок 4G POS-терміналів через супутникову мережу, зокрема в місцях, де традиційне мобільне покриття відсутнє або пошкоджене.

Це створює додатковий канал зв'язку для проведення платежів і допомагає підтримувати безперервну роботу платіжної інфраструктури.

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