"єВідновлення" розширюють на окуповані території. Пілотний проект стартував у Мелітополі

В Україні набрала чинності постанова уряду, яка запускає експериментальний проект з проведення обстеження знищеного в результаті російської збройної агресії житла окремих категорій із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

Мета проекту - встановити за результатами такого обстеження факт їх знищення. Це, своєю чергою, необхідно, щоб розширити програму компенсацій "єВідновлення" для громадян, житло яких знаходилось на окупованих територіях.

Місце проведення пілотного проекту - Мелітополь, але надалі, за умови його успішності, в програму будуть включатися і інші населені пункти України, які перебувають у тимчасовій окупації.

"В постанові, що набула чинності 14 листопада, прописано порядок реалізації цього експериментального проекту. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла - дистанційне зондування Землі, виявиться дієвим, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах. Зокрема, у Маріуполі", - повідомила вона.

Проект триватиме протягом трьох місяців з дня набрання чинності постановою Кабміну №1185. Його учасниками виступають виконавчий орган Мелітопольської міської ради і Запорізька обласна військова адміністрація. Координатор експериментального проекту - Мінінфраструктури.

Джерелами фінансування, за словами Шуляк, є кошти міжнародної технічної допомоги в рамках програм допомоги і грантів ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Як будуть проводити обстеження зруйнованого житла у Мелітополі

Для організації обстеження із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі виконавчим органом Мелітопольської міської ради створюватиметься спеціальна комісія, яка складатиметься з представників виконавчого органу та громадськості.

Під час такого обстеження комісія може використовувати:

оригінали (засвідчені копії) матеріалів аерозйомки, дистанційного зондування Землі різних знімальних систем, що містять знімки об’єктів;

оброблені оригінали знімків, що представлені у вигляді візуальних зображень;

фотоматеріали пошкоджень об’єктів (зокрема фотоматеріали, які містяться в інформаційних повідомленнях, поданих відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України).

Обстеження знищеного житла у такий спосіб буде здійснюватись у разі, коли заявник подаватиме заяву про надання компенсації.

Нагадаємо, 16 листопада в Україні презентували методику розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (ПКВ).

Вона стала результатом пілотного проекту програми USAID DOBRE, метою якого було розроблення програм комплексного відновлення територій кількох українських територіальних громад, завершився наприкінці жовтня 2023 року.