"єВідновлення": на ремонти пошкоджених домівок українці витратили менше третини перерахованих коштів

Значно менше коштів, зауважила вона, власники пошкоджених домівок витратили на закупівлю скла, фарби і шпалер - близько 100 млн гривень. При цьому на оплату послуг генеральних підрядників з будівництва витрачено 51 млн гривень.

"Загалом, середній чек на придбання товарів і послуг, необхідних для відновлення пошкодженого житла, складає нині 10 тис. гривень. При цьому, максимальна сума, на яку може розраховувати власник пошкодженого житла в рамках цього етапу програми - компенсації на дрібний терміновий ремонт, складає 200 тис. гривень", - повідомила Шуляк.

Отоварити ці кошти можна лише у магазинах - партнерах програми "єВідновлення". На сьогодні це більше ніж 3712 точок продажу по всій території України, перелік яких можна знайти порталі "Дія". При цьому потрібно пам‘ятати, що цільові кошти, які власники пошкодженого житла отримали у якості компенсації, необхідно використати протягом 12 місяців, зауважила парламентар.

За словами Шуляк, українцям на сьогодні перерахували вже більше ніж 3,5 млрд гривень, які можна витрачати на відновлення своїх домівок. Втім з цієї сума українці поки використали менше третини. Загальна ж сума компенсацій, яку погодили вже 40 тис. заявникам, сьогодні перевищує 4 млрд гривень.

"Загалом на компенсацію за пошкоджене житло - кошти на ремонт житла, а не його придбання, українці станом на 1 лютого 2024 року подали 71 тис. заяв. Цікаво, що наприкінці листопада 2023 року переважну більшість заяв на компенсацію за пошкоджене житло - 86%, ми отримали від власників приватних будинків. На компенсацію за пошкоджені квартири в багатоквартирних будинках тоді надійшло не більше 13%. Однак потім заяв від власників квартир суттєво побільшало і зараз ми маємо приблизно однакову приблизно однакову кількість заяв по обох категоріях", - зазначила Шуляк.

Вона нагадала: етап компенсацій на дрібний терміновий ремонт за програмою "єВідновлення" стартував першим - 10 травня 2023 року. Тоді почали приймати заяви й сплачувати компенсації у розмірі до 200 тис. гривень. Пізніше - наприкінці грудня 2023 року, за програмою "єВідновлення" почали надавати фінансову допомогу українцям, чиє житло потребувало капітального ремонту - у розмірі до 500 тис. гривень. А з 1 січня 2024 року можливість подати заявку і отримати компенсацію з‘явилася у громадян, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

"Ми прагнемо максимально допомогти українцям, чиє житло постраждало внаслідок російської збройної агресії. Йдеться і про пошкодження житла, і про його повне знищення. І це лише початок - надалі ми будемо розширювати і вдосконалювати програму. Ключова мета - дати нашим громадянам розуміння, що держава не кидає їх напризволяще і питання відновлення житлового фонду, як і всієї країни, має бути в пріоритеті", - резюмувала Шуляк.