"єВідновлення" набирає обертів: навесні в Україні прогнозують будівельний бум

За її словами, що не всі власники зруйнованого війною житла хотіли користуватися житловими сертифікатами.

"Власники приватних будинків чекали, коли розпочнеться цільова програма і можна буде отримати грошові кошти та витратити їх або на будівельні роботи, або на будівельні матеріали й відбудувати свій будинок на тій земельній ділянці, де стояла домівка раніше", - заявила Шуляк.

Нардеп спрогнозувала, що навесні в Україні буде спостерігатися невеличкий будівельний бум, коли українські сім’ї будуть відновлювати свої приватні будинки на земельних ділянках.

"Я дуже багато зараз подорожую регіонами, зустрічаюсь з представниками і комісій, які створені при органах місцевого самоврядування, і безпосередньо з тими людьми, хто вже має досвід отримання житлових сертифікатів та взагалі роботи з компенсаційною програмою. У людей величезне бажання відбудовуватися саме там, де такі будинки були", - резюмувала Шуляк.