"єВідновлення" час розширити, адже окупанти використовують зволікання на свою користь, - Шуляк

За її словами, наприкінці квітня окупаційна влада повідомила про нібито розширення своєї програми компенсації для жителів Бахмуту і Соледару.

Окупанти обіцяють виплачувати компенсацію як за знищене, так і за пошкоджене житло, але на сьогодні все це залишається на рівні промоакції - виплати для жителів Маріуполя і Волновахи, які окупанти ніби то розпочали ще наприкінці 2022 - початку 2023 року, так і залишаються на рівні обіцянок. Проте саме ці гучні анонси змушують людей, які втратили надію, почати зневірюватися у допомозі власної держави.

"Днями я офіційно звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити невідкладних заходів щодо забезпечення виконання вимог нашого Закону про компенсацію за пошкоджене і знищене житло (програма "єВідновлення"). Зокрема, щодо житлових об'єктів на території проведення бойових дій або які перебувають на тимчасово окупованій території та забезпечити фінансування заходів щодо надання компенсації. Йдеться про Бахмут, Маріуполь, Соледар та інші населені пункти, які вже дуже і дуже зачекалися на компенсації", - повідомила Шуляк.

Вона також наголосила - окупанти використовують всі можливі варіанти, щоб залучати на свій бік якомога більше українців. І зволікання у розширенні програми "єВідновлення" - одна з таких можливостей.

"Взяти до прикладу Соледар і Бахмут. Про початок прийому заяв на компенсацію там окупанти заявили ще у квітні. Людям пропонувати приїхати з документами у тимчасово окупований Шахтарськ та отримати гроші і тисячі власників житла у цих населених пунктах повірили брехливим обіцянкам і подали заяви. Проте за два місяці після цієї заяви у мережі ми не знайшли жодних даних чи звітів про виплати компенсацій жителям Бахмута або Соледара від окупаційної влади. Тобто, наскільки справно виплачують ці гроші - невідомо", - зауважила Шуляк.

При цьому нардеп підкреслює - самопроголошений ватажок так званої "ДНР" офіційно визнав, що з реальними виплатами в Соледарі і Бахмуті поки справи йдуть не дуже - через воєнні дії комісії окупаційної влади не можуть обстежувати житло, або те, що від нього залишилося. І це - прекрасний привід для того, щоб виплати так і залишалися на рівні обіцянок.

Натомість Україна, за її словами, має не словом, а ділом підтримати своїх громадян, більшість з яких свідомо обрали життя вдома і переїхали на підконтрольну територію, втративши житло на малій батьківщині.

"Ми маємо можливість обстеження зруйнованого і пошкодженого житла, розташованого на ТОТ, попри те, що тимчасово не контролюємо цю територію і комісії фізично не можуть потрапити туди, щоб обстежити житло. Нещодавно Мінвідновлення провело у Мелітополі успішний експеримент щодо обстеження такого житла дистанційно - за допомогою супутникових знімків, аеро- і фото-зйомки та засобів дистанційного зондування землі. І такий спосіб обстеження виявився ефективним. Тож тепер слово за урядом", - підкреслила голова профільного комітету.

За її даними, від громадян, чиє житло розташоване у тимчасово окупованих Маріуполі, Волновасі, Бахмуті, Соледарі тощо вже отримано десятки тисяч інформаційних повідомлень про знищене або пошкоджене житло. Всі ці люди вже давно з нетерпінням чекають можливості подати заяву на компенсацію "єВідновлення". Щобільше, під час публічних консультацій, які наприкінці минулого року Олена Шуляк спільно з партнерами проводила задля розуміння напрямків покращення програми, запит на розширення "єВідновлення" звучав найчастіше.

"Окупанти користуються нашими ваганнями, даючи людям брехливі обіцянки. Тому враховуючи останні приклади їхнього нібито розширення програми компенсацій для Бахмуту і Соледару, Україні потрібно пришвидшитись з тим, що ми так довго відкладали. Це питання справедливості і сигнал для Уряду у тому, що далі зволікати не можна", - підкреслила Шуляк.