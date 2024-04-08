"Евертон" Миколенка вдруге покараний за фінансові порушення: команді світить виліт

"Іриски" позбавлені двох очок у турнірній таблиці чемпіонату Англії сезону 2023/24. Раніше мерсисайдці були позбавлені шести набраних пунктів.

"Під час триденних слухань минулого місяця незалежна комісія заслухала докази та аргументи клубу щодо низки потенційних пом'якшувальних факторів визнаного порушення на суму 16,6 млн фунтів, зокрема наслідки двох послідових звинувачень в PSR. Зробивши це, комісія вирішила, що відповідною санкцією буде зняття двох очок, що станеться негайно", – йдеться в рішенні функціонерів.

"Евертон" після нового покарання опустився на 16-те місце в АПЛ. В активі "ірисок" залишилося 27 пунктів. Мерсисайдці випереджають зону вильоту лише на два очки. Щоправда, Миколенко та компанія провели на матч менше за "Лутон", який іде на 18-й сходинці.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а переїде на майже 53-тисячний "Бремлі-Мур Док".

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У нинішній кампанії "іриски" непогано стартували, але у листопаді були позбавлені 10-ти очок за фінасові порушення. Згодом мерсисайдці повернули чотири пункти завдяки апеляції.