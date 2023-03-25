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"Евертон" Миколенка порушив фінансові правила: "іриски" можуть втратити очки

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Ліверпуль, Субота 25 березня 2023 12:19
"Евертон" Миколенка порушив фінансові правила: "іриски" можуть втратити очки Фото: Під час тренування "ірисок" (facebook.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Під ризиком втрати надважливих у боротьбі за виживання в англійській Прем'єр-лізі залікових балів опинився ліверпульський "Евертон". Менеджмент клубу допустив надвисокі збитки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт АПЛ.

Прем'єр-ліга передала до незалежної комісії справу щодо ймовірного порушення фінансового фейр-плей мерсисайдцями. Підозри організаторів чемпіонату Англії стосуються сезону 2021/22.

Під час аудиту фіндіяльності клубів АПЛ звернула увагу на збитки "Евертона". За останні три роки "іриски" задекларували втрат на понад 370 млн фунтів. Один із невдах попереднього сезону ("Бернлі") та конкурент у боротьбі за виживання у нинішній кампанії ("Лідс") пригрозили позовами до ліги за порушення регламенту.

Норми Прем'єр-ліги передбачають, що максимальні збитки за три роки повинні становити не більше 105 мільйонів. "Евертон", найімовірніше, не зможе уникнути санкцій. "Іриски" отримають штраф або навіть зазнають втрати очок.

"Розгляд справи буде конфіденційним і відбуватиметься в закритому режимі. Зважаючи на правила, остаточне рішення буде оприлюднене на сайті Прем'єр-ліги. Доти жодних коментарів ліга не надаватиме", – йдеться в заяві.

Наразі "Евертон" іде на 15-й сходинці в турнірній таблиці АПЛ. "Іриски" набрали 26 очок після 28-ми матчів. Перевага мерсисайдців над зоною вильоту складає всього два пункти. До того ж, лондонський "Вест Хем" (16-те місце) провів на два поєдинки менше.

До слова, раніше розібрали гольові подвиги Холанда в Лізі чемпіонів і АПЛ.

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