"Эвертон" Миколенко нарушил финансовые правила: "ириски" могут потерять очки

Под риском потери важнейших в борьбе за выживание в английской Премьер-лиге зачетных баллов оказался ливерпульский "Эвертон". Менеджмент клуба допустил сверхвысокие убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт АПЛ .

Премьер-лига передала в независимую комиссию дело о вероятном нарушении финансового фейр-плей мерсисайдцами. Подозрения организаторов чемпионата Англии касаются сезона 2021/22.

В ходе аудита финдеятельности клубов АПЛ обратила внимание на убытки "Эвертона". За последние три года "ириски" задекларировали потери более чем на 370 млн фунтов. Один из неудачников предыдущего сезона ("Бернли") и конкурент в борьбе за выживание в нынешней кампании ("Лидс") пригрозили исками к лиге за нарушение регламента.

Нормы Премьер-лиги предусматривают, что максимальный ущерб за три года должен составлять не более 105 миллионов. "Эвертон", вероятнее всего, не сможет избежать санкций. "Ириски" получат штраф или даже понесут потери очков.

"Рассмотрение дела будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме. Учитывая правила, окончательное решение будет обнародовано на сайте Премьер-лиги. До этого никаких комментариев лига предоставлять не будет", – говорится в заявлении.

Сейчас "Эвертон" идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ. "Ириски" набрали 26 очков после 28 матчей. Превосходство мерсисайдцев над зоной вылета составляет всего два пункта. К тому же, лондонский "Вест Хэм" (16-е место) провел на два поединка меньше.