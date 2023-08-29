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"Евертон" Миколенка підписав бомбардира з Італії після трьох поразок в АПЛ

Ліверпуль, Вівторок 29 серпня 2023 16:27
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"Евертон" Миколенка підписав бомбардира з Італії після трьох поразок в АПЛ Фото: Бету поставив підпис під 4-річною угодою з "ірисками" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорців

Ліверпульський "Евертон" вирішив підсилити атаку форвардом Бету на фоні невдалого старту сезону в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний нападник став п'ятим новачком "ірисок" у літнє трансферне вікно. Раніше мерсисайдці підписали оборонця Янга та форварда Шерміті, а також орендували вінгерів Харрісона та Данджуму.

Бету підписав із "Евертоном" контракт на 4 роки. "Удінезе" отримав за португальця орієнтовно 28,5 млн фунтів. На "Гудісон Парк" форвард виступатиме під 14-м номером.

Вихованець скромного "Тіреса" зробив собі ім'я в "Портімоненсе". Звідти він переїхав до чемпіонату Італії. "Удінезе" віддав за Бету торік 7 млн євро після оренди. Загалом у складі фріульців нападник зіграв 65 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі.

"Евертон" на старті сезону 2023/24

Мерсисайдці стартували в чемпіонаті з трьох поразок. "Іриски" мінімально програли "Фулхему" та "Вулверхемптону", а також зазнали розгромної поразки від "Астон Вілли" (0:4).

Українець Віталій Миколенко пропустив майже весь передсезонний період через ушкодження. У рамках Прем'єр-ліги оборонець ще не виступав. Місце на лівому фланзі оборони зайняв 38-річний Ешлі Янг.

Перед паузою на міжнародні матчі "Евертон" проведе два матчі. 30 серпня мерсисайдці зіграють у Кубку ліги проти "Донкастера", а 2 вересня зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед" у Прем'єр-лізі.

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