"Эвертон" Миколенко подписал бомбардира из Италии после трех поражений в АПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний нападающий стал пятым новичком "ирисок" в летнее трансферное окно. Ранее мерсисайдцы подписали защитника Янга и форварда Шермити, а также арендовали вингеров Харрисона и Данджума.

Бету подписал с Эвертоном контракт на 4 года. "Удинезе" получил за португальца ориентировочно 28,5 млн. фунтов. На Гудисон Парк форвард будет выступать под 14-м номером.

Воспитанник скромного "Тиреса" сделал себе имя в "Портимоненсе". Оттуда он переехал в чемпионат Италии. "Удинезе" отдал за Бету в прошлом году 7 млн. евро после аренды. Всего в составе фриульцев нападающий сыграл 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

"Эвертон" на старте сезона 2023/24

Мерсисайдцы стартовали в чемпионате с трех поражений. "Ириски" минимально проиграли "Фулхэму" и "Вулверхэмптону", а также потерпели разгромное поражение от "Астон Виллы" (0:4).

Украинец Виталий Миколенко пропустил почти весь предсезонный период из-за повреждений. В рамках Премьер-лиги защитник еще не выступал. Место на левом фланге обороны занял 38-летний Эшли Янг.

Перед паузой на международные матчи "Эвертон" проведет два матча. 30 августа мерсисайдцы сыграют в Кубке лиги против "Донкастера", а 2 сентября встретится с "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-лиге.