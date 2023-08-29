ua en ru
Вт, 29 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Эвертон" Миколенко подписал бомбардира из Италии после трех поражений в АПЛ

Ливерпуль, Вторник 29 августа 2023 16:27
UA EN RU
"Эвертон" Миколенко подписал бомбардира из Италии после трех поражений в АПЛ Фото: Бету поставил подпись под 4-летним соглашением с "ирисками" (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Ливерпульский "Эвертон" решил усилить атаку форвардом Бету на фоне неудачного старта сезона в английской Премьер-лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний нападающий стал пятым новичком "ирисок" в летнее трансферное окно. Ранее мерсисайдцы подписали защитника Янга и форварда Шермити, а также арендовали вингеров Харрисона и Данджума.

Бету подписал с Эвертоном контракт на 4 года. "Удинезе" получил за португальца ориентировочно 28,5 млн. фунтов. На Гудисон Парк форвард будет выступать под 14-м номером.

Воспитанник скромного "Тиреса" сделал себе имя в "Портимоненсе". Оттуда он переехал в чемпионат Италии. "Удинезе" отдал за Бету в прошлом году 7 млн. евро после аренды. Всего в составе фриульцев нападающий сыграл 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча.

"Эвертон" на старте сезона 2023/24

Мерсисайдцы стартовали в чемпионате с трех поражений. "Ириски" минимально проиграли "Фулхэму" и "Вулверхэмптону", а также потерпели разгромное поражение от "Астон Виллы" (0:4).

Украинец Виталий Миколенко пропустил почти весь предсезонный период из-за повреждений. В рамках Премьер-лиги защитник еще не выступал. Место на левом фланге обороны занял 38-летний Эшли Янг.

Перед паузой на международные матчи "Эвертон" проведет два матча. 30 августа мерсисайдцы сыграют в Кубке лиги против "Донкастера", а 2 сентября встретится с "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-лиге.

К слову, ранее разобрали самые громкие трансферы Саудовской Аравии в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эвертон Чемпионат Англии Чемпионат Италии
NEWS
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
Переговоры по гарантии безопасности для Украины не завершатся раньше 2024 года, - WSJ
DAILY
Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Крылья и глаза ВСУ. Как Украина начала выпуск дронов и что мешало сделать это раньше