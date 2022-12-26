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"Евертон" Миколенка на останній хвилині програв домашній матч АПЛ

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Ліверпуль, Понеділок 26 грудня 2022 19:00
"Евертон" Миколенка на останній хвилині програв домашній матч АПЛ Фото: Віталій Миколенко (праворуч) зіграв усі 90 хвилин (twitter.com/Everton)
Автор: Антон Федорців

Домашньою поразкою від "Вулверхемптона" з півторамісячної паузи в чемпіонаті Англії повернувся ліверпульський "Евертон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 17-й тур

"Евертон" – "Вулверхемптон" – 1:2

Голи: Міна, 7 – Поденсе, 22, Аїт-Нурі, 90+5

"Іриски" оформили швидкий гол завдяки стандарту. Макніл подав кутовий, а Міна з центра штрафного майданчика головою спрямував м'яч у лівий нижній кут. Здавалося, що мерсисайдці повністю контролюють хід зустрічі.

Проте, в середині тайму несподівано пропустили у відповідь. Це Моутінью розрізною передачею відшукав Поденсе на лівому куті воротарської зони. Той точним пострілом правою зумів пробити Пікфорда – 1:1.

Згодом воротаря збірної Англії потурбували ще двічі. Та він упорався з ударом Кости, а випад Хвана заблокував оборонець. Натомість його візаві Са двічі ліквідував загрозу після атак Мопе, а також завадив забити Гордону.

Після перерви приціл збився у виконавців обох команд. "Вовк" Невеш пробив повз ворота "Евертона", а згодом подібні "подвиги" оформили Івобі та Грей. Та все ж, "Вулверхемптон" зумів вирвати перемогу на п'ятій доданій арбітром хвилині – Аїт-Нурі увірвався в штрафний господарів і ударом з льоту здобув 3 очки для "Вулвз".

Українець Віталій Миколенко знову вийшов у старті господарів поля. Оборонець провів на полі 90 хвилин. За цей час він зробив 68 дотиків до м'яча, виконав 53 передачі (79% точних) і виграв 3 із шести особистих дуелей.

До слова, раніше "Тоттенхем" втратив очки у виїзному матчі Прем'єр-ліги проти "Брентфорда".

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Эвертон Чемпіонат Англії
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