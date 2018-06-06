"Эвертон" готов расстаться с более чем 10 футболистами

Руководство клуба хочет сократить зарплатную ведомость

Спортивный директор английского "Эвертона" Марсель Брандс сообщил, что нынешним летом клуб планирует отпустить около десяти футболистов. Об этом сообщает The Guardian.

Руководство "ирисок" этим летом не будет финансировать еще одно щедрое расходование средств. Клуб хочет сам заработать деньги на новичков, продав имеющихся игроков.

Со слов Брандса, новому тренеру "Эвертона" Марку Силве придется избавиться от "балласта" и облегчить зарплатную ведомость

"Скажем так, оставить нужно 25-30 игроков. Сейчас их здесь 38, и многое уже не молоды. Мы должны быть честны, принимая решения насчет них. Есть ли у них перспективы в "Эвертоне"? Некоторые разговоры будут не самыми приятными, но я думаю, Марку должен начинать сезон с составом, где каждый хочет играть и имеет возможность играть", - сказал Брандс.