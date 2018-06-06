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"Евертон" готовий розлучитися з більш ніж 10 футболістами

НовиниСпорт    06.06.2018 - 14:49
Фото: Марку Сілва - новий тренер "Евертона" (twitter.com/Everton)
Фото: Марку Сілва - новий тренер "Евертона" (twitter.com/Everton)

Керівництво клубу хоче скоротити зарплатну відомість

Спортивний директор англійського "Евертона" Марсель Брандс повідомив, що цього літа клуб планує відпустити близько десяти футболістів. Про це повідомляє The Guardian.

Керівництво "ірисок" цього літа не буде фінансувати ще одне щедре витрачання коштів. Клуб хоче сам заробити гроші на новачків, продавши наявних гравців.

За словами Брандса, новому тренеру "Евертона" Марку Сілві доведеться позбутися "баласту" і полегшити зарплатну відомість

"Скажімо так, залишити потрібно 25-30 гравців. Зараз їх тут 38, і багато вже не молоді. Ми повинні бути чесні, ухвалюючи рішення щодо них. Чи є у них перспективи в "Евертоні"? Деякі розмови будуть не найприємнішими, але я думаю, Марку повинен починати сезон зі складом, де кожен хоче грати і має можливість грати", - сказав Брандс.

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Теги публікації: Эвертон, трансферы, Футбол  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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