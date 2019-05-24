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На Евересті загинули п'ятеро альпіністів

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 11:17
На Евересті загинули п'ятеро альпіністів
Ілюстративне фото (twitter/amic)

Більшість альпіністів померли від виснаження

За останній тиждень п'ятеро альпіністів загинули під час сходження на Еверест. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

За інформацією департаменту туризму Непалу, в четвер 23 травня, на Евересті загинули два індійських альпініста. У організаторів експедиції пізніше заявили про третій випадок загибелі.

Так, 52-річний індійський альпініст досяг вершини, але помер в четвер вдень під час спуску через пробки, так як величезна кількість альпіністів вишикувалися в чергу біля вершини Евересту.

Інший індійський альпініст, 27-річний Ніхал Багван, також помер, повертаючись з вершини.

"Він застряг у пробці, яка тривала більше 12 годин, та був виснажений", - відзначили в департаменті туризму.

У середу на горі померли індійський і американський альпініст. Минулого тижня загинув індійський альпініст, і вважається, що ірландський альпініст мертвий після того, як він послизнувся і впав, наближаючись до вершини.

Нагадаємо, на початку травня в Російській Федерації під час сходження на гору Ельбрус загинув альпініст з України. Під час сходження на Ельбрус на висоті 3500 метрів альпініст втратив свідомість.

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