Эвальд Рабен по случаю празднования 90-летия

В этом году Группа Рабен отмечает 90-ю годовщину. Я размышлял о том, как все начиналось. Чем горжусь.

На мой взгляд, один из самых важных моментов в моей жизни состоялся в канун Рождества 1989 года, когда я сказал родителям, что еду в Польшу. Это было время перемен в Восточной Европе, и я хотел быть частью этого. Мой отец искал кого-нибудь, кто мог бы поехать на Восток, в Польшу, чтобы открыть там дело. Я переехал в Польшу, когда мне было 22 года, и я считаю, что это был самый лучший момент в моей жизни для принятия этого решения, поскольку все началось именно там. Я воспользовался этой возможностью, что было очень важно для меня и в значительной степени изменило мою жизнь. В 1991 году компании было уже 60 лет, ею руководил мой дедушка – основатель, а позже ее возглавили мои родители. В то время это была еще очень маленькая компания в Нидерландах, где работало около 30 человек. Но первый шаг был сделан в начале 90-х, когда я принял решение поехать в Польшу. В начале это были трудные времена, но они были лучшими для обучения.

К примеру, сейчас вы можете найти в любом месте склад, который вы можете арендовать, склад класса А. В начале 90-х годов не было доступным ничего. Первым складским помещением для хранения, которое мы сегодня называем контрактной логистикой, был старый сарай, арендованный у фермера, который обычно использовался для сушки зерна. Это был сарай площадью 700 квадратных метров, но пола там не было. Потому мы сами установили пол.

Мы начинаем в определенной точке, но не знаем точно, куда мы придем, но сейчас мы являемся лидером рынка, и в Группе Рабен работает около 10 000 человек.

Я чувствую удовольствие и гордость, когда вижу, что люди развиваются внутри компании. Люди на определенном этапе начинают свой путь в Рабен и шаг за шагом растут внутри компании. Позже они возглавляют отдел, объект или все объекты в стране. В такие моменты я очень горжусь тем, чего они добились. Наш бизнес заключается в тесном сотрудничестве с людьми, понимании рабочих процессов, командной работе, и самое главное тесное взаимодействие с клиентами. Мы продаем обещание, и это обещание должно быть выполнено. Люди, ориентированные на услуги и любящие работать с клиентами и обслуживать их, будут прекрасно развивать бизнес.

Вторая важная вещь состоит в том, что нам следует понимать рабочие процессы. Это гарантия успеха. И третья важная вещь в том, что мы должны иметь возможность обслуживать клиентов. Клиент занимает центральное место в нашей компании. Если мы соединим все эти три элемента вместе, то добьемся успеха. У нас очень простая поговорка на этот счет: мы называем это "люди с драйвом". Это как футбольная команда. Именно команда добивается успеха, команда, которая направляет нас вперед, и мы действительно уважаем ее.

Для меня большая честь и гордость быть лидером для 10 000 человек, а также то, что я могу быть генеральным директором Группы Рабен и получать удовольствие от работы с людьми и клиентами. Это действительно важно для меня.

Сейчас мы отмечаем 90-летие Группы Рабен. Через 10 лет мы станем более сильными в Европе, мы откроемся в нескольких новых странах и будем продвигать нашу компанию дальше. Мы будем продолжать работать над инновациями, потому что хотим отличаться от конкурентов как более инновационная компания. Мы будем гибкими, возможно даже более гибкими и быстрыми, чем сейчас. Я действительно хочу сохранить ДНК Группы, которую мы называем "люди с драйвом", на том же уровне, что и сегодня.

www.raben-group.com